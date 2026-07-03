Smrt Čecha (†19) na rajském ostrově: Na Rhodosu ho srazilo auto

Rhodos
Rhodos
Rhodos
Na pláži Prasonisi lze přecházet mezi Egejským a Středozemním mořem.
V Lindosu najdete vše na jednom místě. Písečnou pláž, křivolaké uličky mezi bíle natřenými domy a na kopci se vyjímají pozůstatky chrámu bohyně Athény.
Autor: ČTK - 
3. července 2026
22:58

Na řeckém ostrově Rhodos dnes zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval řecký web Rodiaki.

Smrtelná nehoda se stala po 10:00 SELČ na silnici vedoucí přes pobřežní obec Afantu, která se nachází na severovýchodě ostrova. Řek narozený v roce 1965 srazil mladíka v momentě, když se v dané oblasti pohyboval pěšky. Čech svým zraněním později podlehl.

Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit.

Rhodos
Rhodos
Rhodos
Na pláži Prasonisi lze přecházet mezi Egejským a Středozemním mořem.
V Lindosu najdete vše na jednom místě. Písečnou pláž, křivolaké uličky mezi bíle natřenými domy a na kopci se vyjímají pozůstatky chrámu bohyně Athény.

Témata:
nehodasmrtčechostrovvozidloŘeckosilniceRhodos
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