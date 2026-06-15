Zadržen Europolem: Nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch. (56) dopadli ve Španělsku

Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Autor: Jan Šimůnek - 
15. června 2026
17:55

Pro podvody s ropou patřil mezi nejhledanější zločince v databázi Europolu. Španělé podle informací Blesku dopadli Čecha Zdeňka Ch. (56). V letech 2000 a 2016 byl namočený v kšeftech, které stát připravily o 100 milionů!

Podnikatel Zdeněk Ch. sliboval v červnu 2016 zajištění převozu ropy z přístavu Puerto La Cruz ve Venezuele do německého Hamburku a potom její prodej. Investiční společnost zkasíroval o zálohy ve výši 54 198 295 Kč. „Od počátku věděl, že obchod s naftou nezrealizuje,“ stojí v obžalobě, kterou proti němu jako uprchlému od loňska vede Městský soud v Praze.

Od té doby se ukrýval v zahraničí a díky mezinárodní policejní spolupráci ho ve čtvrtek dopadli ve španělské Valencii. Hrozí mu až 10 let pobytu za mřížemi.

Divoká historie

Na začátku 90. let začal Zdeněk Ch. podnikat ve stavebnictví a v roce 1999 se kvůli údajné nevěře ženy odstěhoval do Venezuely. V roce 2000 Česko usilovalo o jeho vydání pro podezření z krácení daní. Domů se vrátil údajně kvůli strachu o život a rozjel další byznys, tentokrát s pohonnými hmotami. Skupina, v níž působil, měla obrat stát o 100 milionů! Následovaly kšefty s ropou.

První z 57 hledaných

K dopadení Zdeňka Ch. vedla operace TRAKATHON 2026 vedená Europolem. Zapojilo se do ní téměř sto vyšetřovatelů a specialistů z 31 zemí. Přezkoumali 57
případů vysoce hledaných uprchlíků ze států EU, u 56 se podařilo získat nové vyšetřovací poznatky, u 26 byly zjištěny informace o možném místě jejich pobytu. Zdeněk Ch. je prvním zadrženým.

Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.
Europol zadržel nejhledanějšího Čecha Zdeňka Ch., jeho podvody s ropou připravily stát o 100 milionů.

Témata:
čechropapodvodzadrženínejhledanější zločinciŠpanělskoEuropol
Jan Šimůnek
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