Temné stopy – Kuřim, 5. díl: 19 let po Kuřimi. Oběti vyrostly, pachatelé jsou na svobodě, záhada zůstává

Temné stopy: Kuřimská kauza - 5. díl
Temné stopy: Kuřimská kauza - 5. díl
Dům v Kuřimi, v němž Mauerovi žili
Prarodiče chlapců Eliška a Ladislav Mauerovi
Radek Coufal, otec týraných chlapců
Autor: red, Blesk - 
11. června 2026
05:00

Dnes uzavíráme sérii věnovanou kuřimské kauze. Prošli jsme náhodným odhalením, záhadou Aničky, hrůzami, které malým chlapcům Ondrovi a Jakubovi působili jejich nejbližší, i procesem, který Česko sledovalo se zatajeným dechem. Zbývá poslední otázka – a možná ta nejdůležitější. Co se stalo potom? Jak žijí ti, kteří si prošli peklem? A jak žijí ti, kteří jim ho připravili?

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 2012  Barbora Škrlová je podmínečně propuštěna z vězení. Psychiatr ji charakterizuje jako ženu s duší dítěte. Přechází do péče odborníků, dostává novou, tajnou identitu.
  • 2013  Soud po šesti letech sporů svěřuje chlapce do péče prarodičů Ladislava a Elišky Mauerových.
  • 2013  Klára Mauerová opouští vězení po šesti letech. Psychiatr potvrzuje, že není nebezpečná. Začíná nový život.
  • 2014  Kateřina Mauerová jako poslední z odsouzených opouští vězení.
  • Dnes  Jakubovi a Ondrovi táhne na třicítku. Daří se jim dobře. Josef Škrla je od roku 2007 nezvěstný a nikdy nebyl souzen.

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