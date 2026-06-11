Temné stopy – Kuřim, 5. díl: 19 let po Kuřimi. Oběti vyrostly, pachatelé jsou na svobodě, záhada zůstává
Dnes uzavíráme sérii věnovanou kuřimské kauze. Prošli jsme náhodným odhalením, záhadou Aničky, hrůzami, které malým chlapcům Ondrovi a Jakubovi působili jejich nejbližší, i procesem, který Česko sledovalo se zatajeným dechem. Zbývá poslední otázka – a možná ta nejdůležitější. Co se stalo potom? Jak žijí ti, kteří si prošli peklem? A jak žijí ti, kteří jim ho připravili?
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 2012 Barbora Škrlová je podmínečně propuštěna z vězení. Psychiatr ji charakterizuje jako ženu s duší dítěte. Přechází do péče odborníků, dostává novou, tajnou identitu.
- 2013 Soud po šesti letech sporů svěřuje chlapce do péče prarodičů Ladislava a Elišky Mauerových.
- 2013 Klára Mauerová opouští vězení po šesti letech. Psychiatr potvrzuje, že není nebezpečná. Začíná nový život.
- 2014 Kateřina Mauerová jako poslední z odsouzených opouští vězení.
- Dnes Jakubovi a Ondrovi táhne na třicítku. Daří se jim dobře. Josef Škrla je od roku 2007 nezvěstný a nikdy nebyl souzen.
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