Kafuu popsala praktiky Adama Kajumiho: Nutil mě natáčet na OnlyFans!

Svědkyně popsala údajné kuplířské praktiky influencera Adama Kajumiho
Svědkyně popsala údajné kuplířské praktiky influencera Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho
Autor: Kamil Morávek - 
9. června 2026
17:02

Českým veřejným prostorem v posledních dnech hýbe kauza influencera Adama Kajumiho. Toho měla zadržet policie pro podezření z kuplířství a rozsáhlých daňových úniků. Dějištěm Kajumiho nezákonného podníkání měla být erotická platforma OnlyFans, kde influencer zastupoval řadu dívek. Nyní promluvila i jedna z poškozených žen, na platformě známá jako Kafuu.

Ve skandálu obchodování s lidmi mají být zapleteny desítky žen. Jedna z nich nyní veřejně promluvila a vysvětlila, jak přesně měl byznys jednoho z největších tuzemských influencerů fungovat. Začalo to prý tím, že Kajumi postupně překračoval nastavené hranice, popsala Anna Hamannová, která si říká Kafuu, pro TV Nova.

Modelka totiž měla třeba podmínku, že zveřejněné fotky musí být jen ve spodním prádle. Nic odvážnějšího. To však prý youtuber časem přestal respektovat. Další velkou kapitolou bylo dělení výdělků. „Všechny peníze šly nejprve jemu a obdržela jsem třeba seznam videí a fotek, které mám vydávat jednou týdně, a bylo mi řečeno, že když to nenatočím, tak mi hrozí smluvní pokuty,“ popsala svědkyně.

Sám Kajumi v minulosti řekl, že dělení vydělaných peněz fungovalo na principu 50/50. Podivným způsobem však popisoval i jiné možné scénáře. „Jsou tady ale i holky, které chtějí prostě ty rychlé prachy na ruku. To znamená prostě: Adame, tady máš nějaké fotky, kolik mi za to dáš peněz?“ řekl. 

Veřejnost se případem začala zabývat hlavně po zveřejnění článku na webu Page Not Found. Podle zjištění redaktorů se měla Kajumiho agentura Reach out dopouštět doopravdy odporných praktik. Dívkám, kterým se nelíbil styl vyplácení odměn a chtěly od projektu odstoupit, mělo být vyhrožováno.

Adam Kajumi nyní čelí obvinění z kuplířství a daňových úniků. Podle serveru eXtra.cz je momentálně ve vazbě a v případě prokázání viny mu hrozí až 12 let vězení.

Video  Adama Kajumiho sebrali kvůli OnlyFans 
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Svědkyně popsala údajné kuplířské praktiky influencera Adama Kajumiho
Svědkyně popsala údajné kuplířské praktiky influencera Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho
Anna Hamannová alias Kafuu promluvila o praktikách Adama Kajumiho

Témata:
kuplířstvíobchodování s lidmiinfluencerAdam KajumiOnlyFans
Kamil Morávek
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Rudý bolševik ( 10. června 2026 09:39 )

Tahle společnice nikoho nezajímá. Ale Kajumi měl fakt přísnou kočičku 😸

Rudý bolševik ( 10. června 2026 09:37 )

Je to tak 🤦🏻

Sapho ( 10. června 2026 00:36 )

Natálie a Denisa Grossová taky natáčely a fotily na OF? Nebo se za ty peníze z holek nechávaly živit?

Bleskoska ( 10. června 2026 00:11 )

Ta Kafuu vypadá podle hesla "jaká šla, takového potkala".

agent ŠtB Babiš ( 9. června 2026 20:17 )

Tudle vychrtle štetke nikdo nutit nemusel. Té idu nohe same od sebe.

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