Výbuch v bytě v Toužimi: Dva lidé jsou zranění! Překvapivý nález pyrotechnika
V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku v sobotu došlo k výbuchu, při kterém se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé. Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze, muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni, uvedla záchranná služba. Z domu bylo evakuováno dalších šest lidí, informovala policie na síti X. Pyrotechnici učinili překvapivý objev.
Pyrotechnik našel při prohlídce bytu zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Uvedla to v noci na neděli policie na síti X. Obyvatelé domu se podle ní mohou vrátit do svých bytů, další nebezpečí už nehrozí.
Policie nález zajistila a po převezení bude dále zkoumán. "Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté," sdělila policie na sociální síti bez dalších podrobností.
Záchranná služba potvrdila, že ošetřila dva lidi. „Starší ženu jsme předali posádce letecké záchranné služby, která ji v kritickém stavu transportovala do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhou osobu, muže mladšího věku, jsme ve vážném stavu transportovali pozemní cestou do Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
Podle krajských hasičů se událost stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Na místo vyjela desítka vozů hasičů. „Důvodem ale bylo to, že šlo o panelový dům,“ upřesnil mluvčí hasičů Patrik Žižka. Dodal, že vyšetřování události je nyní na policii.
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