Penny stahuje oblíbené rozinky: Nekonzumujte je!
Oblíbený obchodní řetězec stahuje z pultů sušené ovoce. Rozinky obsahují cizorodé látky! Penny Market prosí zákazníky, aby je nekonzumovali a vrátili na jakékoliv české pobočce.
Obchodní řetězec Penny, jenž má v České republice přes 430 poboček, stahuje z pultů oblíbené sušené ovoce. Rozinky značky Naturalia překročily maximální povolený limit obsahu cizorodých látek. Konkrétně se jedná o produkt Naturalia Rozinky sultánky 250 g s datem minimální trvanlivosti 16.8.2026 a 17.8.2026.
Penny na vadný produkt upozornila ve spolupráci s dodavatelem ENCINGER SK, s.r.o. na webu. „Pokud jste si jej zakoupili, prosíme vás, abyste jej nekonzumovali a vrátili na kterékoliv naši prodejně, kde vám bude vrácena plná částka,“ prosí zákazníky.
V případě konzumace údajně nehrozí žádné zdravotní riziko. „Za vzniklou situaci se upřímně omlouváme a děkujeme za pochopení,“ uzavřeli zprávu.
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