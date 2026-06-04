Přistání vrtulníku šokovalo internet: Miliony zhlédnutí!

Přistání záchranného vrtulníku ve Švýcarsku
Přistání záchranného vrtulníku ve Švýcarsku
Přistání záchranného vrtulníku ve Švýcarsku
Přistání záchranného vrtulníku ve Švýcarsku
Přistání záchranného vrtulníku ve Švýcarsku
Autor: Nicole Kučerová - 
4. června 2026
13:30

Úžasná práce pilotů záchranného vrtulníku ve Švýcarsku se stala virální na sociálních sítích. Vrtulník přistál v obci St. Gallen s úchvatnou precizností. Fascinující akce sklidila obdiv veřejnosti.  

S červeným záchranným vrtulníkem dokázali piloti přistát bez jediné chyby na stísněném heliportu. Z videa je patrné, že piloti museli být plně koordinovaní, sehraní a oba měli dlouhou odbornou praxi. Zachycená akce sklidila na sociálních sítích obrovský obdiv od milionů uživatelů.

Video  Ohromující přistání záchranným vrtulníkem ve Švýcarsku  - Sociální sítě
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Nahrávku sdílel Philipp Pipo Boppart zabývající se záchrannými vrtulníky. Často je nahrává a fotí při přistání a odletu. Pod příspěvkem se okamžitě objevilo nespočet reakcí. „Rozhodně bývalý voják, s tím vrtulníkem přistál, jako by čekal zásah z boku,“ napsal uživatel a sklidil přes 150 tisíc souhlasů! 

Stroj patří neziskové organizaci Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, která pomáhá horským záchranářům a působí v těžko dostupných terénech, především v Alpách. Funguje na základě členství a kryje nepojistitelné nehody. 

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Témata:
pilotzáchranářiVIDEOheliportgallenŠvýcarskoAlpypřistánísociální síťvrtulník
Nicole Kučerová
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