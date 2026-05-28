Záhada neznámého muže z Napajedel: 10 let mrtvý a nikomu nechybí!

Policie ani po 10 letech nezná totožnost muže, kterého 21. června 2016 přejel v Napajedlech vlak. Obrací se proto znova na veřejnost.
Autor: ČTK - 
28. května 2026
12:46

Kriminalisté ani po deseti letech neznají jméno muže, kterého na Zlínsku srazil vlak. O pomoc se zjišťováním jeho totožnosti proto nyní opět požádali veřejnost.

Muž tragicky zahynul 21. června 2016 krátce před 18. hodinou na nádraží v Napajedlech. Srazil ho vlak směřující k Břeclavi.

Podle svědka šlo o muže kolem 45 let. Muž byl štíhlé postavy, s hnědými vlasy střední délky a prošedivělým strništěm vousů.

„Na sobě měl muž bavlněné tričko šedé barvy s dlouhým rukávem zn. Tom Tailor, dlouhé kalhoty šedé barvy s jemným vzorem, černý kožený opasek, flaušovou tmavomodrou mikinu na zip a na nohou šedé sportovní vycházkové boty zn. Skechers,“ popsala oblečení policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle značek nešlo o nejlevnější oděv.

Případné informace o zemřelém policie přijme na tísňové lince 158.

VIDEO: Dokázal vyskočit z jedoucího vlaku i uniknout z přestřelky. Dobrodruh a kriminálník Martin Lecián byl jako nepolapitelný Jánošík.

