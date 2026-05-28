Zákaznici v Libišanech omylem prodali jedovatou rostlinu: Hrozí otrava!
Květinářství na Pardubicku zákaznici omylem prodalo jedovatý lilek černý. K záměně došlo s hojně pěstovanou mochyní peruánskou. U lilku černého přitom hrozí otrava. Prodejce i obce dotyčnou ženu hledají.
K nákupu došlo už 11. května 2026 v dopoledních hodinách mezi devátou a desátou hodinou. „(Žena) zakoupila v obci Libišany zeleninovou sadbu (papriky, rajčata, okurky, cukety) a mochyni peruánskou,“ napsal obecní úřad Opatovice nad Labem na sociálních sítích.
Místo zmíněné mochyně si ale zákaznice z květinářství odnesla jedovatý lilek černý. „(...) Plodem je kulička zelená až černá, velká zhruba jeden centimetr v průměru, větší než černý rybíz. Je veliké nebezpečí, že tyto plodiny sní někdo z rodiny,“ uvedla v příspěvku nedaleká obec Praskačka.
Otrava se přitom projevuje křečemi v hrdle a ústech, nevolností, zvracením, průjmem a zvýšeným tepem. K otravě by mohlo dojít zejména u dětí. Dotyčnou zákaznici v tuto chvíli hledají. „(...) Přijela červeným osobním autem a má doma skleník,“ dodala obec Praskačka.
