Zákaznici v Libišanech omylem prodali jedovatou rostlinu: Hrozí otrava!

Ilustrační foto.
Lilek černý
Mochyně peruánská.
Autor: Martin Lisičan 
28. května 2026
09:10

Květinářství na Pardubicku zákaznici omylem prodalo jedovatý lilek černý. K záměně došlo s hojně pěstovanou mochyní peruánskou. U lilku černého přitom hrozí otrava. Prodejce i obce dotyčnou ženu hledají. 

K nákupu došlo už 11. května 2026 v dopoledních hodinách mezi devátou a desátou hodinou. „(Žena) zakoupila v obci Libišany zeleninovou sadbu (papriky, rajčata, okurky, cukety) a mochyni peruánskou,“ napsal obecní úřad Opatovice nad Labem na sociálních sítích. 

Místo zmíněné mochyně si ale zákaznice z květinářství odnesla jedovatý lilek černý. „(...) Plodem je kulička zelená až černá, velká zhruba jeden centimetr v průměru, větší než černý rybíz. Je veliké nebezpečí, že tyto plodiny sní někdo z rodiny,“ uvedla v příspěvku nedaleká obec Praskačka. 

Otrava se přitom projevuje křečemi v hrdle a ústech, nevolností, zvracením, průjmem a zvýšeným tepem. K otravě by mohlo dojít zejména u dětí. Dotyčnou zákaznici v tuto chvíli hledají. „(...) Přijela červeným osobním autem a má doma skleník,“ dodala obec Praskačka. 

Martin Lisičan
