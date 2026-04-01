Gauč na útěku! Kus nábytku se utrhl z vozíku přímo před policisty

Gauč spadl z vozíku přímo před policii.
Autor: sgr - 
1. dubna 2026
11:10

Neobvyklou situaci řešili policisté na Pardubicku. Z přívěsného vozíku za jízdy odpadly části gauče, jeden kus dokonce skončil přímo před služebním autem. Hlídka musela zasahovat a řidiče zastavila.

Na silnici u opatovické elektrárny na Pardubicku došlo k neobvyklému incidentu. Z přívěsného vozíku jedoucího auta se během jízdy uvolnil kus gauče a zůstal ležet na vozovce. Na překážku upozornil policisty jiný řidič, který místem projížděl.

Video  Gauč spadl z vozíku přímo před policii.  - PČR
Video se připravuje ...

Jen krátce poté se situace opakovala. Další část nábytku spadla přímo před služební vůz. Jeden z policistů proto okamžitě vystoupil a překážku odklidil za svodidla, aby neohrožovala ostatní řidiče.

Hlídka se následně vydala za vozidlem, z něhož nábytek odpadával, a zastavila ho na sjezdu u mimoúrovňové křižovatky poblíž Opatovic nad Labem. Řidič policistům vysvětlil, že o ztraceném gauči věděl, ale nechtěl zastavovat na frekventované silnici a plánoval dojet na bezpečnější místo.

Podle policejní mluvčí Markéty Janovské vyřešili policisté přestupek pokutou ve výši 1500 korun. Řidič se navíc musel vrátit a všechny části gauče ze silnice odstranit.

Témata:
řidičpokutavozovkapolicejní autoVIDEOsilnicenábytekgaučvozíkOpatovice nad LabemPardubický kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země