Gauč na útěku! Kus nábytku se utrhl z vozíku přímo před policisty
Neobvyklou situaci řešili policisté na Pardubicku. Z přívěsného vozíku za jízdy odpadly části gauče, jeden kus dokonce skončil přímo před služebním autem. Hlídka musela zasahovat a řidiče zastavila.
Na silnici u opatovické elektrárny na Pardubicku došlo k neobvyklému incidentu. Z přívěsného vozíku jedoucího auta se během jízdy uvolnil kus gauče a zůstal ležet na vozovce. Na překážku upozornil policisty jiný řidič, který místem projížděl.
Jen krátce poté se situace opakovala. Další část nábytku spadla přímo před služební vůz. Jeden z policistů proto okamžitě vystoupil a překážku odklidil za svodidla, aby neohrožovala ostatní řidiče.
Hlídka se následně vydala za vozidlem, z něhož nábytek odpadával, a zastavila ho na sjezdu u mimoúrovňové křižovatky poblíž Opatovic nad Labem. Řidič policistům vysvětlil, že o ztraceném gauči věděl, ale nechtěl zastavovat na frekventované silnici a plánoval dojet na bezpečnější místo.
Podle policejní mluvčí Markéty Janovské vyřešili policisté přestupek pokutou ve výši 1500 korun. Řidič se navíc musel vrátit a všechny části gauče ze silnice odstranit.
