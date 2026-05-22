Osmdesátník v Ondřejově narazil autem do domu: Spolujezdkyně (†79) nepřežila
V Ondřejově u Prahy zemřela ve čtvrtek spolujezdkyně z osobního auta, které narazilo do rodinného domu.
Příčinou mohla být i zdravotní indispozice řidiče, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda se stala v 08:45. „Řidiči, ročník 1945, se zřejmě udělalo nevolno, a narazil do rodinného domu, při nehodě zemřela spolujezdkyně, ročník 1947,“ řekla Richterová. Dechová zkouška u řidiče podle ní byla negativní.
