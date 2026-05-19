Bizarní smrt ve slavné metropoli: Z auta spadla rovnou do kanálu!

Autor: ČTK - 
19. května 2026
22:10

V New Yorku v pondělí večer zemřela 56letá žena poté, co při vystupování ze zaparkovaného vozidla spadla do kanálu bez poklopu. S odvoláním na policii o tom dnes informovala agentura AFP.

Neštěstí se stalo na Manhattanu. Žena byla po pádu ze tří metrů nalezena v bezvědomí na dně technické šachty a převezena do nemocnice, kde lékaři konstatovali její smrt. Podle mluvčího policie nebyl zatím nikdo zatčen a případ se stále vyšetřuje.

Na záběrech bylo podle agentury vidět zaparkované černé auto, u jehož dveří pro řidiče se nacházel otvor bez poklopu. Ten už je nyní zpět a místo je ohraničeno kovovými zábranami.

Newyorská energetická společnost Con Edison, která má zmíněný kanál na starosti, je kvůli neštěstí „hluboce zarmoucena“. „Aktivně vyšetřujeme, jak se to mohlo stát. Naše myšlenky jsou s pozůstalými oběti. Bezpečnost zůstává naší absolutní prioritou,“ řekl mluvčí společnosti.

