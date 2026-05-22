Král kasin a ochránce Gottové Tsoukernik: Kolaps kvůli sexu!

Autor: Richard Selix - 
22. května 2026
07:34

Leon Tsoukernik loni v lednu zkolaboval ve své rezidenci v Chodové Plané po podání propofolu. Skončil na JIP! A co víc, za vším prý stál sex. S použitím anestetika se měl Tsoukernik oddávat erotickým hrátkám. 

Německý lékař Markus Peter Flagung Tsoukernikovi dlouhodobě obstarával propofol nelegálně a bez oprávnění poskytovat zdravotní péči v ČR. Podle rozsudku ho vozil minimálně jednou měsíčně od června 2023. Propofol pak aplikovala Žaneta Otavová, která podle soudu nebyla zdravotník a jednala pouze podle instrukcí lékaře. Dvojice odešla od soudu s peněžitým trestem.

Jak informoval server novinky.cz, právě žena měla podnikateli pustit žilou. Oba byli společně domluvení na následných sexuálních hrátkách. „Prováděla na něm předem domluvené sexuální praktiky. Následně došlo u poškozeného v důsledku neodborného podání přípravku k těžkému a závěžnému kolapsovému stavu se zástavou dechu,“ uvedla soudkyně Petra Psohlavcová. 

Jak německý lékař, tak Otavová původně čelili obvinění z pokusu těžkého ublížení na zdraví, lékař navíc i za šíření toxikomanie. Hrozilo jim až 10 let vězení. Nakonec ale uzavřeli se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Lékař dostal peněžitý trest 750 tisíc Kč, Otavová 300 tisíc Kč. Společně ještě musí zaplatit zdravotní pojišťovně asi 330 tisíc Kč za léčbu.

Státní zástupkyně uvedla, že při rozhodování hrálo roli i to, že Tsoukernik s praktikami souhlasil a šlo o jeho „soukromé pohnutky“. 

Přítel Gotta

Tsoukernik byl dlouhé roky blízkým přítelem Karla Gotta (†80). Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané. Teď už se prý cítí dobře. 

Nic mi není, paradoxně se cítím líp než před tím kolapsem. Vždyť jsem se znovu narodil. Alkohol piji, ale nepřeháním to. Trochu jsem přibral, ale hubnu, už mám čtyři kila dole. S manželkou si užíváme, hodně cestujeme a navštěvujeme galerie s uměním. Žiju naplno, nikdy nevíte, co se může stát,“ řekl dříve Blesku někdejší majitel největšího evropského kasina, kasina na Rozvadově. 

diskutujici ( 22. května 2026 08:36 )

Nj dědo, to není pro každého 🙂

lollo ( 22. května 2026 07:50 )

Diví se tu někdo? Tohle bylo snad jasný od začátku, nebo ne?

Fakjunen ( 22. května 2026 07:48 )

Ivana jakožto správná milfka vyžaduje extra výkony v posteli a tak Cukrouš musel nechat do sebe pumpovat propofol po litrech.

Video se připravuje ...
