Kopance, kousance i pěstí: Opilá máma napadla cestující v letadle

Opilá matka napadla posádku letadla.
Autor: btk - 
16. května 2026
05:00

Na let společnosti TUI z Manchesteru na Kubu ze srpna 2022 někteří cestující asi nikdy nezapomenou. Na palubě začala řádit opilá máma (38)!  Agresivní Zoe Alexanderová začala napadat cestující i posádku, došlo i na fyzické násilí. Případ skončil u soudu.

Zoe během devítihodinového letu vypila téměř celou lahev brandy. Netrvalo dlouho a pod vlivem alkoholu začala obtěžovat spolucestující. Posádka se zprvu snažila opilou matku uklidnit, ta ovšem na zdrořilé výzvy vytasila řadu vulgarismů.

Jak okomentoval deník Daily Star, slovní přestřelku rychle vystřídalo fyzické násilí. Nezvladatelná Zoe napadla cestující i posádku. Kromě pěstí a kopanců měla Zoe dokonce jednu z letušek pokousat. Posádka v přesile nakonec matku dokázala zpacifikovat a upoutat ji k sedačce. Po přistání Zoe skončila v poutech. 

Případ v květnu řešil soud v Manchesteru. Soudce Alexandrové uložil podmínku. Soudce přihlížel i k faktu, že se matka stará o jednoleté dítě a nemocného otce. Matka kromě toho nesmí po dobu jednoho roku vycestovat z Velké Británie.

