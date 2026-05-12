Sex v letadle! Starší pár dováděl na sedadle, spoj nabral zpoždění
Argentinská policie v neděli zadržela pár (54 a 59), který se oddával erotickým hrátkám přímo na sedadlech v letadle. Strážníci je z míst v byznys třídě vyvedli hned po přistání. Ostatní cestující následně museli v následně více než hodinu čekat, než je policisté pustili ven.
Podle informací místních médií k incidentu došlo na sedadlech byznys třídy letu z Panamy do Argentiny. Podle nepotvrzených svědectví dvojici personál letadla přistihl ve stavu částečného obnažení. Neměli na sobě prý ani spodní prádlo, k samotnému aktu však prý dojít nestihli.
Letadlo přistálo krátce po půlnoci a na palubu okamžitě přišla jednotka policistů. Dvojice skončila v poutech. Tím však noční můra pro ostatní pasažéry neskončila. „Přistáli jsme s dvacetiminutovým zpožděním a ještě teď přišla policie a řeší něco s cestujícími v byznys třídě,“ postěžoval si podle deníku Daily Star jeden z cestujících na sociálních sítích. Než mohli letadlo opustit, museli cestující čekat déle než hodinu.
Policie ani panamské aerolinky se zatím k incidentu oficiálně nevyjádřily.
