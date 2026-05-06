Tragédie v Benátkách: Mladý muž se utopil v kanále!

Mladý muž se utopil v Benátkách. Ilustrační foto
Rialtský most (Ponte Rialto) v Benátkách
Autor: Kamil Morávek - 
6. května 2026
10:23

Pobyt v Benátkách skončil v úterý pro tříčlennou skupinu mladíků tím nejhorším možným způsobem. Všichni okolo páté ráno spadli do jednoho z kanálů. Jen dva z nich se však dostali ven. Tělo dvacetiletého muže našli policisté o dvě hodiny později.

Dva z mladíků zachránila posádka okolo projíždějící lodi. Po třetím z mužů však nebylo ani stopy. Na místo vyrazili hasiči s potápěči a začali kanál prohledávat. Okolo sedmé ráno přišly smutné zprávy. Potápěči našli už jen tělo bez známek života.

Podle informací deníku Bild byli zbývající dva muži polské národnosti. Utopený mladík však u sebe neměl doklady a jeho identifikace tak zatím stále probíhá. Zatím není jisté, jestli trojice do kanálu spadla anebo skočila. Policie doposud prověřuje kamerové záznamy.

