Tragická smrt politika Ladislava Mazána: Dojemná slova kolegů a přátel

Střet poslance Ladislava s kamionem
Nehoda u obce Nový Zámek. (23. dubna)
Zesnulý poslanec Ladislav
Autor: Nicole Kučerová, Martin Lisičan - 
26. dubna 2026
05:00

Při čtvrteční nehodě u obce Nové Zámky na Slovensku zemřel slovenský politik Ladislav Mazán. Na motorce se srazil s kamionem. Na oblíbeného regionálního poslance vzpomínají zdrcení kolegové a přátelé.  

Poslanec obecného zastupitelstva Ladislav Mazán (†49) zemřel ve čtvrtek 23. dubna nedaleko slovenské obce Nový Zámek. „Podle prvotních informací řidič kamionu zn. Volvo pravděpodobně nedal přednost motocyklistovi, následkem čehož došlo ke srážce a motocykl začal hořet,“ uvedla policie.

Případ vyšetřuje policie. Jak pro server Nový Čas okomentovali svědci nehody, řidiče kamionu mohlo oslnit slunce, takže motorkáře nemusel vidět. Podle dostupných informací byl svědkem tragédie i Mazánův syn.

Dojemná slova kolegů

„Ladislav byl neodmyslitelnou součástí života v obci - přítomen při akcích, při práci v terénu, nebo řešení každodenních potřeb. Se svými kolegy se podílel na množství aktivit, které přispívaly k rozvoji a fungování obce. Byl přímý, důsledný a měl respekt. Ke své práci přistupoval zodpovědně a s nasazením, přičemž za ním zůstával viditelný kus práce,“ napsala na sociálních sítích starostka obce Dvory nad Žitavou Kristína Fridriková.

„Přátelé, kamarádi, motorkáři… s těžkým srdcem Vás chceme požádat, abyste se k nám přidali a přišli vzdát úctu našemu zesnulému kamarádovi. Přijeďte na svých motorkách, ať ho společně doprovodíme tak, jak bys zasloužil – s burácením motorů a úctou v srdci,“ napsali přátelé v dalším příspěvku. K hromadnému srazu dojde v obci Dvory nad Žitavou v pondělí 27. dubna.

