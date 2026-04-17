Otec unesl české děti do Ruska! Pátrání Interpolu trvalo měsíce
Do Česka se v pátek vrátily dvě děti, které jejich otec unesl do Ruska. Policisté po nich pátrali od loňského července, vyhlásili evropské i mezinárodní pátrání. Do jednání s ruskou stranou se zapojilo i české velvyslanectví v Moskvě.
Matka měla děti do péče svěřené soudním rozhodnutím. To se však otci zřejmě příliš nelíbilo a rozhodl se proto k drastickému kroku. V červenci loňského roku nahlásila žena policii jejich únos. Pátrání začalo souběžně u nás i v zahraničí. První stopu policistům poskytli kolegové z Turecka. Ti muže s dětmi zaznamenali na letišti v Istanbulu. Měli namířeno do Ruska.
Policisté se proto zaměřili na spolupráci se zástupci Interpolu v Moskvě. „V září obdrželi informaci o tom, že jsou otec i děti v pořádku a daří se jim dobře,“ uvedl na webu policie mluvčí David Schön. To však byl na několik následujících měsíců poslední posun. Policisté během této doby komunikovali s místními úřady a snažili se docílit lokalizace dětí, jejich návratu do Česka a zadržení otce. Na toho byl mezitím vydán mezinárodní zatykač.
Do řešení se zapojilo i české velvyslanectví v Moskvě. Otce se podařilo zadržet na začátku dubna. Děti dočasně putovaly do sociálně rehabilitačního centra. Ke kýženému návratu došlo v pátek, 17. dubna, po deseti měsících odloučení od matky. Policisté doufají, že po dojemném shledání se jim podaří zařídit i předání otce-únosce do rukou spravedlnosti.
„Úsilí policistů, diplomatů i matky tak vedlo ke šťastnému konci případu únosu dvou malých dětí, a to i když se jednalo zemi, která je v současné době považována za bezpečný úkryt před spravedlností,“ uzavřel Schön.
