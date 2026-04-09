Smrt na Špicberkách: Zahynul známý český polárník?

Aktualizováno -
9. dubna 2026
21:39
Autor: ČTK - 
9. dubna 2026
20:48

Na Špicberkách pravděpodobně zahynul Čech, úřady předpokládají, že spadl do ledovcové trhliny. Podle iDNES je mrtvým zřejmě známý polárník Jakeš.

Na Špicberkách pravděpodobně zahynul zhruba 70letý český lyžař, po kterém záchranáři od pondělí pátrali jako po pohřešovaném. Na svém webu to oznámil úřad špicberského guvernéra s tím, že muž zřejmě spadl do trhliny v ledovci Skilfonna. Portál iDNES uvedl, že dostupné informace naznačují, že to byl známý 75letý polárník a cestovatel Miroslav Jakeš.

Čech, který byl na sólo výpravě, se naposledy ohlásil 2. dubna. V pondělí pak úřad guvernéra obdržel oznámení, že muž je pohřešován. Ještě v pondělí záchranáři do pátrání nasadili helikoptéru. Záchranná operace skončila ve středu, kdy úřady dospěly k závěru, že Čech je pravděpodobně mrtvý. Nyní hledají tělo.

Předpokládá se, že Čech zahynul v trhlině ledovce Skilfonna jižně od horského hřebene Russefjella zhruba 150 kilometrů jižně od špicberského správního střediska Longyearbyen. Podle úřadu guvernéra mířil na Sörkapp, což je špicberský jižní cíp.

Jakeš v květnu 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi dvacetkrát. Na svém kontě má i řadu dalších výprav a proslul sólovými expedicemi. Například v roce 1986 jako první Čech vystoupil v zimě sólově na nejvyšší horu Jižní Ameriky - Aconcaguu. Při sestupu málem zahynul, omrznul a přišel o prsty na nohou. Legendární a světově unikátní byl v roce 1996 také jeho utajený přechod Grónska bez jakéhokoliv spojení. Z jeho výprav vznikla řada filmů.

otto ford rouver ( 9. dubna 2026 21:21 )

Pokoušet OSUD se nevyplácí... jinými slovy Karma a nebo staré Lidové rčení Kdo chce kam - pomozme mu tam, ač škoda 😨

opravdu NETRUCHLÍM a Vážím si svého dávného učitele a přítele z Italy - ale Rakušana z Alp Mr. Reinholda Messnera a moc dobře vím proč ! 👍

Proč? Jsem ale tady psal již před více než 6. lety ! 🙂

a dopíši jen jedno slovo Honoru - kterým je POKORA.

