Hákové kříže a bezhlavé tělo: Útok na modlitebnu v Teplicích

Ilustrační foto.
Autor: ČTK - 
28. března 2026
14:20

Policie v Teplicích vyšetřuje útok na tamní muslimskou modlitebnu, někdo ji před týdnem pomaloval hákovými kříži. O pár dní později našli na prahu černou slepici bez hlavy. Na událost upozornili lidé z komunity na sociálních sítích. Severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská potvrdila, že se policie událostmi zabývá.

„Můžeme potvrdit, že tepličtí policisté prověřují oba případy. Aktuálně v rámci celorepublikového bezpečnostního opatření policisté ve zvýšené míře dohlíží obecně na všechny náboženské objekty,“ doplnila policejní mluvčí.

Podle serveru iDNES.cz nasprejoval někdo na fasádu muslimské modlitebny růžovou barvou minimálně dva velké hákové kříže a další symboly, viditelné jsou přes plot, který je asi 50 metrů od budovy. Objekt hlídaný několika kamerami, halogenovými světly a vysokým plotem je v ulici U Nových lázní, je skrytý v postranní uličce v lokalitě, které místní říkají Na Ovále. Řada Tepličanů ale ani neví, že tam muslimové svůj objekt mají. Modlitebna je určena pro hosty lázní.

Tepličtí muslimové případ z minulého víkendu nezveřejňovali, jen se obrátili na policii. Upozornila na něj na sociálních sítích Eman Ghalebová, někdejší studentka teplického gymnázia a dcera místního lékaře. „Tohle není náhoda ani hloupý vtip. Tohle je zastrašování a šíření nenávisti,“ napsala na facebooku.

Témata:
vandalismushákový křížmuslimská modlitebnapoliciesociální síťEman GhalebováTeplice
