Skoro 10 let pod zámkem: Dvojice si ze seniora udělala osobního otroka!
Policisté ze Slovenska řeší nesmírně závažný případ. Muž a žena měli ve svém domě po dobu skoro deseti let držet seniora proti jeho vůli. Přitom mu brali důchod a nutili ho k vykonávání domácích prací. Navíc mu sebrali doklady a nedovolovali opustit dům. Hrozí jim nyní trest ve výši sedmi až dvanácti let.
Muže se jim do domu podařilo zlákat pod slibem lepšího života. V roce 2016 byl totiž poškozený ve velmi tíživé finanční situaci a žil na ulici. Dvojice ho proto nalákala do svého rodinného domu a tam pro muže začalo peklo. Stal se v podstatě jejich nevolníkem.
Nemohl opustit dům, dvojice mu vzala doklady a musel na jejich příkazy plnit všemožné domácí práce a úkoly. Když se jakkoliv vzepřel, přišlo fyzické napadení. K tomu všemu ještě únoscům musel každý měsíc odevzdávat celou výši svého důchodu. „Opakovaně ho také nutili si brát různé půjčky, které jim následně musel odevzdat,“ napsali slovenští policisté. Během let takto muže měli připravit o v přepočtu víc než milion korun.
Teror skončil v září roku 2025. Za asistence lidí zvenčí se mu podařilo z domu konečně odejít. Po nahlášení policii se vyšetřovatelé do domu vydali, provedli prohlídku a dvojici zadrželi. Muž a žena jsou obvinění z obchodování s lidmi, za což hrozí trest ve výšce 7-12 let za mřížemi.
