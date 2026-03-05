Dítě v zoo napadla lvice! Boj o život zachytila kamera
V čínské zoologické zahradě Shantou Zhongshan Park došlo k hrůznému incidentu. Lvice zaútočila na malou dívku (10)! Šelma dítě chytila přes mříže, celý zásah a boj o život zachytila kamera.
K incidentu došlo ve čtvrtek 26. února. Dívka se v krmící části výběhu snažila skrz mříže prohodit potravu. Lvice ale záhy vystrčila tlapy a dívku napadla. Z videa je zřejmé, že k tragédickému konci nechybělo mnoho. Dívku ze spárů lvice zachránil jeden z ošetřovatelů.
Dívka si z útoku podle dostupných informací odnesla lehká zranění na nohách. Po převozu do nemocnice navíc dostala také vakcínu proti vzeklině. Jak upozornil deník New York Post, dívka v části výběhu neměla co dělat. Do krmící zóny mají totiž děti zákaz vstupu. Případ má v rukou policie.
