Dítě v zoo napadla lvice! Boj o život zachytila kamera

Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Autor: btk - 
5. března 2026
17:15

V čínské zoologické zahradě Shantou Zhongshan Park došlo k hrůznému incidentu. Lvice zaútočila na malou dívku (10)! Šelma dítě chytila přes mříže, celý zásah a boj o život zachytila kamera.

K incidentu došlo ve čtvrtek 26. února. Dívka se v krmící části výběhu snažila skrz mříže prohodit potravu. Lvice ale záhy vystrčila tlapy a dívku napadla. Z videa je zřejmé, že k tragédickému konci nechybělo mnoho. Dívku ze spárů lvice zachránil jeden z ošetřovatelů. 

Video  Lvice v čínské zoo napadla dítě.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Dívka si z útoku podle dostupných informací odnesla lehká zranění na nohách. Po převozu do nemocnice navíc dostala také vakcínu proti vzeklině. Jak upozornil deník New York Post, dívka v části výběhu neměla co dělat. Do krmící zóny mají totiž děti zákaz vstupu. Případ má v rukou policie.  

Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.
Lvice v čínské zoo napadla dívku.

Témata:
levdívkaútokzookrmenílviceČínavideokamera
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Na pohřeb Valenty (†66) nesměl, ale... Janda poslal vdově peníze!
Na pohřeb Valenty (†66) nesměl, ale... Janda poslal vdově peníze!
Aha!
10 potravin, které podporují mozek. S nimi budou děti u přijímaček excelovat!
10 potravin, které podporují mozek. S nimi budou děti u přijímaček excelovat!
Dáma.cz
Baby boom v showbyznysu: Kdo další kromě Elis Mraz a Veroniky Rajek oznámil sladké tajemství?
Baby boom v showbyznysu: Kdo další kromě Elis Mraz a Veroniky Rajek oznámil sladké tajemství?
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Moje zdraví
BMW v továrně testuje roboty, nově i s umělou inteligencí. Člověka zatím nenahradí, ale doplní
BMW v továrně testuje roboty, nově i s umělou inteligencí. Člověka zatím nenahradí, ale doplní
e15
Tvrdý trest pro Aléguého za úder hlavou. Pokuty za chování fanoušků pro Slavii i Plzeň
Tvrdý trest pro Aléguého za úder hlavou. Pokuty za chování fanoušků pro Slavii i Plzeň
iSport
Fiala: Česko se zařadilo ke státům, které pomáhají Putinovi. Co udělali s obranou? Nechci to nazvat vlastizrada, ale…
Fiala: Česko se zařadilo ke státům, které pomáhají Putinovi. Co udělali s obranou? Nechci to nazvat vlastizrada, ale…
Reflex
Byty chybí v celé Evropě. Jak to řeší za hranicemi? Sutí ze staveb i zapojením majitelů
Byty chybí v celé Evropě. Jak to řeší za hranicemi? Sutí ze staveb i zapojením majitelů
Lidé a země