V Miláně havarovala tramvaj: Vlétla do obchodu! Jeden mrtvý
Jeden člověk v pátek odpoledne zemřel a dvě desítky dalších utrpěly zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody tramvaje ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.
Tramvaj linky číslo 9, která byla plná cestujících, vykolejila kolem 16:00 na náměstí Piazza Vittorio a narazila do budovy, konkrétně do výlohy obchodu, napsal server televize Rai. Podle televize nebyl obětí žádný z cestujících, ale náhodný kolemjdoucí.
Zatím není jasné, co vykolejení způsobilo. Podle Rai možná vysoká rychlost, s jakou se řidič blížil k zatáčce.
„Myslel jsem si, že je to zemětřesení. Seděl jsem a najednou jsem byl na podlaze spolu s ostatními cestujícími. Bylo to hrozné,“ popsal agentuře ANSA jeden z cestujících. „Naštěstí jsem si jen narazil koleno, ale muž vedle mě krvácel z hlavy,“ dodal.
