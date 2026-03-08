Pili krev obětí a spali v rakvích: Tohle je 10 nejšílenějších moderních „upírů“

Mýtus o upírech patří k nejstarším hororovým legendám, v dějinách světové kriminalistiky se však tato fantazie nejednou proměnila v krvavou realitu. Existují pachatelé, jenž neuvěřili pouze v nadpřirozené schopnosti, ale pocítili zvrácenou touhu konzumovat krev. Odborně se pro tuto úchylku často používá termín Renfieldův syndrom (klinický vampyrismus). Představujeme 10 případů, kdy se vrazi začali považovat za skutečné upíry a rituálně pili krev nevinných lidí.
1.Řezník z Hannoveru (Německo, 1925)
Německo dvacátých let minulého století děsil Fritz Haarmann, jenž si vysloužil také přezdívku „Vampýr z Hannoveru“. Jeho modus operandi byl naprosto zvrácený – své oběti, mladé chlapce, zabíjel prokousnutím hrdla. Haarmann následně těla rozporcoval a podle dobových svědectví maso dokonce prodával na černém trhu jako vepřové.
Za sérii nejméně čtyřiadvaceti vražd byl v roce 1925 popraven gilotinou. Jeho případ zůstává jedním z nejmrazivějších důkazů lidské bestiality, kdy pachatel nacházel uspokojení v samotném aktu pití krve přímo z ran umírajících. Haarmannova hlava byla po dekády uchovávána v lihu pro vědecké účely jako memento nepochopitelného zla.Video Řezník Fritz Haarmann – skrytý homosexuál znásilňoval mladé muže, jejich těla porcovalVideo se připravuje ...
2.Vampýr z Düsseldorfu (Německo, 1931)
Dalším německým monstrem byl Peter Kürten, jehož činy inspirovaly film Vrah mezi námi. Kürten vraždil muže, ženy i děti a u soudu se otevřeně přiznal k tomu, že krev svých obětí skutečně pil. Tvrdil, že pohled na vytékající krev a její chuť mu přinášely nepopsatelné vzrušení, bez něhož nedokázal existovat.
Jeho brutalita neznala mezí a často se na místa činů vracel, aby mohl znovu prožít okamžiky způsobené hrůzy. Před svou popravou v roce 1931 se kata údajně zeptal, zda bude po oddělení hlavy od těla schopen alespoň na vteřinu slyšet zvuk vlastní tryskající krve. Tato morbidní zvědavost jen podtrhla jeho celoživotní fixaci na tuto tekutinu.
3.Brooklynský „Šedý muž“ (USA, 1936)
Albert Fish, přezdívaný „Šedý muž“, byl zosobněným děsem New Yorku počátku 20. století. Tento na pohled neškodný stařík se zaměřoval na ty nejzranitelnější – malé děti, jenž s oblibou lákal do opuštěných míst. Fishova zvrácenost neznala hranic a kombinovala sadismus s kanibalismem a rituálním pitím krve.
Své činy doprovázel zasíláním detailních dopisů rodinám obětí, v nichž s mrazivým klidem popisoval, jak si vychutnával maso i krev jejich dětí. Při soudním procesu vyšlo najevo, že trpěl extrémními sebetrýznivými sklony, kdy si do vlastního těla zapichoval jehly pro dosažení zvráceného uspokojení. Fishova poprava na elektrickém křesle v roce 1936 uzavřela kapitolu netvora, který ve své době neměl obdoby.
4.Podvodník s vanou plnou kyseliny (Anglie, 1949)
Britský vrah John George Haigh, známý pod přezdívkou „Vrah s kyselinovou lázní“, představuje specifický typ zločince využívajícího upíří legendu ke své obhajobě. Haigh své oběti zbavoval života pro finanční zisk a jejich těla následně rozpouštěl v sudech s kyselinou sírovou, aby po nich nezůstaly žádné stopy.
Po svém dopadení v roce 1949 vyšetřovatelům předložil šokující příběh o neodolatelné touze po krvi. U soudu popisoval sny o lese plném číší s rudou tekutinou, což jej údajně nutilo z každé oběti před jejím rozpuštěním vypít sklenici krve. Ačkoliv se mnozí historici domnívají, že šlo o vypočítavou lež s cílem dosáhnout uznání nepříčetnosti a vyhnout se trestu smrti, Haighova výpověď dodnes fascinuje řadu kriminálních psychologů. Svému trestu nakonec neunikl.Video John George Haigh: Těla v sudech s kyselinouVideo se připravuje ...
5.Šílený upír ze Sacramenta (USA, 1977)
Richard Chase trpěl těžkou formou schizofrenie doprovázenou děsivým bludem, jenž mu namlouval, že se jeho krev mění v prach a srdce se nezadržitelně zmenšuje. Věřil, že jedinou cestou k záchraně vlastního života je neustálé doplňování životodárné tekutiny z cizích těl, což z něj učinilo nelítostného predátora.
Během jediného měsíce roku 1977 povraždil v Kalifornii šest lidí naprosto bestiálním způsobem. Chase obětem pil krev a konzumoval části jejich těl, přičemž se domníval, že tím zastavuje svůj domnělý fyzický rozklad. Jeho dopadení ukončilo řádění šílence, jenž ve své kuchyni uchovával nádoby s lidskými ostatky a krev používal k bizarním rituálům pro udržení vlastní vitality.
6.Vampýrka z Brisbanu (Austrálie, 1989)
Austrálie byla v roce 1989 šokována činem Tracey Wiggintonové, jenž o sobě prohlašovala, že k přežití nutně potřebuje lidskou krev. Konzumace této tekutiny jí údajně dodávala energii a zbavovala ji pocitů prázdnoty. Spolu s dalšími ženami vytvořila skupinu s cílem ulovit náhodnou oběť.
V noci vylákaly nicneušícího muže do parku a Tracy jej bez varování ubodala. Svědkyně u soudu popsaly mrazivý výjev, kdy se Wiggintonová sklonila nad umírajícím a skutečně pila krev přímo z jeho ran aby „načerpala energii“. Z vězení byla propuštěna v roce 2012 po odpykání 20 let.
7.Upíří klan teenagerů (USA, 1996)
Teprve šestnáctiletý Roderick Justin „Rod“ Ferrell v polovině devadesátých let v americkém Kentucky vybudoval kult mladistvých věřících v existenci nadpřirozených bytostí. Skupina podstupovala bizarní rituály zahrnující vzájemné řezání kůže a pití krve pro získání nesmrtelnosti. Ferrell se stylizoval do role neomezeného vládce, tvrdil že je 500 let starý upír jménem Vesago a své následovníky ovládal skrze morbidní ideologii inspirované hrou Vampire: Masquerade.
Posedlost skupiny vyvrcholila brutálním masakrem v roce 1996, kdy Ferrell ubil rodiče své kamarádky. Důvodem byla snaha „osvobodit“ dívku z vlivu rodiny a společně uprchnout. Rod Ferrell se stal nejmladším vězněm na cele smrti v dějinách USA, ačkoliv mu byl trest později zmírněn na doživotní odnětí svobody.
8.Tisíciletý lovec bezdomovců (USA, 1998)
Joshua Rudiger se koncem devadesátých let potuloval ulicemi San Francisca a věřil, že je dva tisíce let starý upír. Své oběti si vybíral mezi bezdomovci v naději, že nebudou nikomu chybět. Útoky vnímal jako nezbytný lov predátora beroucího si pouze to, co potřebuje k zachování vitality.
Při jednom útoku podřízl hrdlo spící ženě, aby se mohl „napít“ z jejích ran. Oběť však zázrakem přežila a Rudiger byl dopaden. U soudu svou obhajobu postavil na tvrzení, že trpí nedostatkem životní energie doplnitelným pouze krví ostatních, za což byl odsouzen k maximálnímu trestu.
9.Satanističtí manželé (Německo, 2001)
Daniel a Manuela Rudaovi z německého Wittenu tvořili pár spojený fascinací okultismem a vampyrismem. Věřili, že příkazy dostávají přímo od Satana, přičemž svůj společný život prokládali rituály, při nichž pili krev jeden druhého pro upevnění temného pouta. V roce 2001 pak rituálně zavraždili svého kolegu šestašedesáti ranami nožem, pili jeho krev z trofeje a tělo zanechali u improvizovaného oltáře.
Za tento čin byli v roce 2002 odsouzeni – Daniel k 15 letům a Manuela k 13 letům vězení s nařízenou ústavní psychiatrickou léčbou. Jejich cesty se však po rozsudku dramaticky rozešly. Zatímco Manuela byla propuštěna již kolem roku 2012, podstoupila úspěšnou terapii a pod novou identitou žije na utajeném místě, Danielův návrat na svobodu provázely další skandály. I po odpykání základního trestu zůstával v detenci kvůli podezření, že se z vězení pokusil najmout nájemného vraha k likvidaci své bývalé ženy. Ačkoliv byl v tomto bodě pro nedostatek důkazů osvobozen, i v roce 2026 žije pod přísným soudním dohledem a pod změněným jménem, přičemž má přísně zakázáno Manuelu jakkoliv kontaktovat.
10.Posedlost filmovou královnou (Skotsko, 2002)
Allan Menzies propadl chorobné obsesi postavou upírky Akashy z filmu Královna prokletých. Tvrdil, že ho fiktivní bytost navštěvuje a slíbila mu věčný život výměnou za krev. Menzies se uzavřel do vlastního světa, kde se hranice mezi filmovou fikcí a realitou zcela rozplynula.
V roce 2002 zavraždil svého přítele, jenž se o jeho oblíbeném filmu vyjádřil neuctivě. Po vraždě pil krev oběti a pokusil se konzumovat části jejího těla v naději na slíbenou nesmrtelnost. Za tento otřesný čin byl odsouzen k doživotí, v němž později spáchal sebevraždu.
