Salmonela v kuřeti z Tesca: Nemáte jej v mrazáku?

Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
bakterie Salmonely (ilustrační foto)
Autor: sgr - 
11. února 2026
10:02

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalili v kuřecích prsních řízcích prodávaných řetězcem Tesco bakterii salmonely. Závadná byla konkrétní šarže, maso přitom bylo jen dva dny před koncem trvanlivosti. Lidé mají zkontrolovat mrazáky.

Inspekce během kontroly v brněnské prodejně Tesco na Vídeňské ulici odebrala vzorek kuřecích prsních řízků. Laboratorní testy potvrdily přítomnost patogenní bakterie Salmonella infantis.

Kontrolovaný výrobek nesl číslo šarže 25354202 a datum použitelnosti 4. září 2025. V době odběru vzorku zbývaly do konce trvanlivosti ještě dva dny. Maso bylo zabalené v plastové vaničce o hmotnosti 0,6 kilogramu. Podle údajů na obalu pocházelo z Ukrajiny.

Riziko pro zdraví

Salmonela může způsobit onemocnění salmonelózou. Ta se projevuje zejména průjmem, horečkou, zvracením a bolestmi břicha. U malých dětí, seniorů nebo lidí s oslabenou imunitou může mít závažnější průběh. Bakterie se ničí dostatečnou tepelnou úpravou, problém ale nastává při manipulaci se syrovým masem nebo při nedostatečném propečení.

Inspekce zařadila výrobek do kategorie nebezpečných potravin. Spotřebitelé by měli zkontrolovat, zda si danou šarži neuložili do mrazáku. Pokud ano, doporučuje se výrobek nekonzumovat.

Video  Jak se ubránit infekcím ze špatně připraveného jídla?  - Videoredakce ženských webů
Video se připravuje ...

Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
Inspekce odhalia maso se salmonelou, nemáte ho v mrazáku?
bakterie Salmonely (ilustrační foto)

Témata:
kuřecíSALMONELASALMONELÓZAinspekceřízkystátní zemědělská a potravinářská inspekcemasoUkrajinaTescobakteriesalmonelózařízek
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bolavé soukromí Perkausové: Idylka se nekoná
Bolavé soukromí Perkausové: Idylka se nekoná
AHA.cz
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Zapomínáte slova, máte pocit, že blbnete? Možná vás trápí mozková mlha
Dáma.cz
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Byla to „jen“ chřipka. Pětiletý chlapec se po běžné viróze znovu učil chodit i mluvit
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Nová Amerika vyroste v Brně. Crestyl u Petrova investuje přes dvě miliardy
Nová Amerika vyroste v Brně. Crestyl u Petrova investuje přes dvě miliardy
E15.cz
Nevěrníka Laegreida kritizoval Bö: Zcela nevhodné! Podvedená přítelkyně se vyjádřila
Nevěrníka Laegreida kritizoval Bö: Zcela nevhodné! Podvedená přítelkyně se vyjádřila
iSport.cz
Nechá si Babiš Agrofert díky právnímu triku?  Prozradily ho tajné dokumenty svěřenského fondu
Nechá si Babiš Agrofert díky právnímu triku?  Prozradily ho tajné dokumenty svěřenského fondu
Reflex.cz
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Lidé a země