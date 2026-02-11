Salmonela v kuřeti z Tesca: Nemáte jej v mrazáku?
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalili v kuřecích prsních řízcích prodávaných řetězcem Tesco bakterii salmonely. Závadná byla konkrétní šarže, maso přitom bylo jen dva dny před koncem trvanlivosti. Lidé mají zkontrolovat mrazáky.
Inspekce během kontroly v brněnské prodejně Tesco na Vídeňské ulici odebrala vzorek kuřecích prsních řízků. Laboratorní testy potvrdily přítomnost patogenní bakterie Salmonella infantis.
Kontrolovaný výrobek nesl číslo šarže 25354202 a datum použitelnosti 4. září 2025. V době odběru vzorku zbývaly do konce trvanlivosti ještě dva dny. Maso bylo zabalené v plastové vaničce o hmotnosti 0,6 kilogramu. Podle údajů na obalu pocházelo z Ukrajiny.
Riziko pro zdraví
Salmonela může způsobit onemocnění salmonelózou. Ta se projevuje zejména průjmem, horečkou, zvracením a bolestmi břicha. U malých dětí, seniorů nebo lidí s oslabenou imunitou může mít závažnější průběh. Bakterie se ničí dostatečnou tepelnou úpravou, problém ale nastává při manipulaci se syrovým masem nebo při nedostatečném propečení.
Inspekce zařadila výrobek do kategorie nebezpečných potravin. Spotřebitelé by měli zkontrolovat, zda si danou šarži neuložili do mrazáku. Pokud ano, doporučuje se výrobek nekonzumovat.