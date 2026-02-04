Bandité vypálili vesnici! Desítky mrtvých
Ozbrojení bandité v úterý večer ve vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara zabili nejméně 35 lidí. Při útoku na odlehlou obec zapálili domy i obchody. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na tamního zákonodárce.
„Dnes ráno jsem se dozvěděl, že bylo napočítáno 35 až 40 těl, ale nemohl jsem si to ověřit. Mnoho dalších uprchlo pod palbou do lesa a je pravděpodobné, že tam budou nalezeny další oběti,“ řekl podle agentury AFP představitel úřadů.
Policie zatím nezveřejnila počet obětí. Guvernér Kwary podezřívá z útoku teroristické buňky.
Ozbrojené gangy, kterým místní obyvatelé říkají banditi, během posledních let v severozápadní Nigérii unesly stovky lidí. Útoky obvykle podnikají z odlehlých lesů, což komplikuje snahy nepříliš mohutných ozbrojených sil zajistit bezpečnost v izolovaných oblastech země. Bandité často nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně zabíjení, loupení a hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními, která ohrožují rozsáhlé části Nigérie.
