Bráškové se propadli ledem: Otřesná smrt před očima mámy
Hrátky na ledě se změnily v horor. Tři malí bratři se propadli ledem v částečně zamrzlém rybníku. Matka se vrhla za nimi, ale jen zoufale sledovala smrt vlastních dětí. Ledová voda ji naprosto paralyzovala.
Malou vesničku v Texasu postihla nepopsatelná tragédie. Tři bratři (†6,†8,†9) šli i přes zákaz skotačit na zamrzlý rybník v malé venkovské obci. Led se pod nimi propadl a děti se začaly topit. Poblíž byla i dcera. Ta okamžitě běžela zavolat matku Cheyenne Hangamanovou, která neváhala a do ledové vody se vrhla.
Ledová past
„Běhala jsem po ledě jak jen to šlo, abych se k nim dostala. Nakonec jsem se ale sama propadla,“ popsala chvíle hrůzy zoufalá matka. Ledová voda ji prý doslova paralyzovala. Nevzdala se a bojovala o život svých synů. „Jen křičeli a prosili mě o pomoc,“ citoval deník Bild chvíle hrůzy a beznaděje. „Viděla jsem, jak se všichni snaží udržet nad vodou,“ popsala matka noční můru, kterou nechce zažít žádný rodič.
Máma se nakonec pokoušela zachránit alespoň jedno z dětí. Položila ho na led, ale ten se neustále propadal.
Boj o vlastní život
Hangamanová postupně ztrácela síly. Nakonec přišla částečná záchrana. Jeden z místních mužů jí hodil lano a vytáhl ji z vody. „Nemohla jsem dýchat, nemohla jsem se hýbat. Nakonec šlo jen o to zachránit svůj vlastní život. V tu chvíli jsem už věděla, že mé děti jsou mrtvé,“ dodala. Tělo nejmladšího syna bylo nalezeno až po rozsáhlém pátrání.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.