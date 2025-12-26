Ničivý požár střechy na Chrudimsku: Zranili se tři lidé
Plné ruce práce měli dneska chrudimští hasiči. Krátce po poledni začala hořet střecha rodinného domu a požár ji zcela zničil. Událost si vyžádala tři zranění.
Tři lidé se lehce zranili při dnešním požáru střechy rodinného domu v Krouně na Chrudimsku. Oheň střechu domu zničil.
Škoda bude nejméně jeden milion korun, hasiči ji ještě upřesní. Příčinu ohně hasiči zjišťují. ČTK to řekla mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
Střecha byla zcela zničena
Hasiči k požáru po 13:00 vyslali 11 jednotek. "Po příjezdu prvních jednotek byla střecha objektu již kompletně zasažena požárem," uvedla mluvčí. Oheň dostali hasiči pod kontrolu zhruba po hodině, následně začali rozebírat střešní konstrukci.
Dvě zraněné osoby hasiči předali zdravotníkům. Třetím zraněným byl hasič, který při zásahu utrpěl lehké poranění ruky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.