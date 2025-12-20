Požár bytu v Hradišti: Čtyři zranění a desítky evakuovaných
Čtyři lidé se v sobotu večer zranili při požáru bytu v panelovém domě v Uherském Hradišti. Hasiči ze zakouřeného domu evakuovali 27 osob. Sdělil to mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči už požár zlikvidovali a zjišťují jeho příčinu.
„Požár zasáhl byt v pátém patře bytového domu. Hasiči ihned zahájili hasební práce a evakuaci osob. Na místo byl povolán také evakuační autobus ze stanice Zlín, který slouží jako zázemí a tepelný komfort evakuovaným osobám,“ uvedl Řezníček. Dvě zraněné osoby záchranáři odvezli do nemocnice, další dva zranění zůstali na místě.
Lidé, kteří bydlí pod vyhořelým bytem, se postupně vrací do svých domovů. Lidé bydlící nad požárem našli dočasné útočiště v evakuačním autobusu. Škoda, kterou požár způsobil, nebyla zatím vyčíslena.
