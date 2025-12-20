Manželský pár uhořel v sauně: Za tragédii mohla klika u dveří?
V japonském hlavním městě Tokio došlo v pondělí k děsivému incidentu. Manželský pár tam přišel o život během návštěvy sauny, ve které začalo hořet. Na vině by měl zřejmě být poplašný systém, který prý byl posledních deset let vypnutý!
Policie vyšetřuje příčiny požáru i důvod, proč se dvojici nepodařilo dostat ven. Na vině by mohla být rozbitá klika u dveří sauny, kvůli které zřejmě nešlo otevřít. Faktorem je prý i fakt, že majitelé vypnuli bezpečnostní systém před více než deseti lety a neobtěžovali se ho znovu spustit.
Oběťmi neštěstí se měli stát Yoko a Masanari Matsudovi. Ze zprávy hasičů vyplývá, že při příjezdu na místo našli kliku od dveří sauny ležet na zemi. Manželskou dvojici našli ležet na zemi jeden na druhém. Oba byli ještě naživu, Masanari utrpěl rozsáhlé popáleniny po celém těle, zatímco jeho žena na pravém rameni. Po převozu do nemocnice však bohužel oba zemřeli.
Výsledky pitvy nebyly jednoznačné, podle odborníků však za smrtí nejspíš bylo přehřátí anebo šok z utržených popálenin. „Můžeme nabídnout jen naši nejhlubší soustrast. Smutek, který cítíme, se nedá slovy vyjádřit,“ citoval server The Sun vyjádření vedení sauny.
