Smrt u střechy Afriky: Pád vrtulníku u Kilimandžára nepřežili dva Češi
U nejvyšší hory Afriky došlo ke smrtelné letecké nehodě. Vrtulník na záchranné misi havaroval poblíž Kilimandžára, zahynulo všech šest lidí na palubě, včetně dvou českých turistů. Příčina pádu zatím známá není.
Dva čeští občané ve středu 24. prosince zemřeli poblíž Kilimandžára. Informaci místních médií potvrdil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
Podle listu jsou oběťmi dva čeští turisté, dva tanzanští občané, konkrétně průvodce a lékař, a pilot ze Zimbabwe. Vrtulník byl podle informací serveru na záchranné misi. Místní úřady zatím nezveřejnily příčinu nehody.
„Bohužel můžeme potvrdit, že včera (ve středu) došlo k úmrtí dvou českých občanů poblíž Kilimandžára. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s místními úřady, ale s ohledem na rodinu nebudeme poskytovat žádné detaily,“ uvedl Drake.
Vrtulník podle Tanzania Times patřil společnosti Kilimedair Aviation, která poskytuje leteckou přepravu, charterové lety, vyhlídkové lety i evakuace ze zdravotních důvodů.
P.S. píše se zde ( možná až to budete číst , bude už opraveno ), že zahynulo šest osb, 2 čeští turisté, lékař, průvodce a pilot, takže buď je správně 6 a nškdy jim ze seznamu vypadl nebo má být 5