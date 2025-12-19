Dodávka v Trmicích spadla z mostu: Řidič nepřežil

19. prosince 2025
Nedaleko Ústí nad Labem v pátek dopoledne zemřel řidič dodávky, která po pádu z dálničniho mostu skončila na střeše u železniční trati. Provoz na trati byl 30 minut zastavený. 

Příčinou tragické havárie bylo pravděpodobně nepřizpůsobení způsobu a rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, řekla ČTK policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Dopravní nehoda se stala krátce po 08:00. Hasiči z vozidla vyprostili zaklíněného člověka, zahájili resuscitaci ještě před příjezdem záchranářů. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují.

