Zemřel úspěšný závodník motorsportu NASCAR: V hořícím letadle byl s rodinou

Zemřelý Greg Biffle se svou ženou při požáru letadla
Zemřelý Greg Biffle se svou ženou při požáru letadla
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle se svou ženou
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle
Autor: nkc - 
19. prosince 2025
15:08

Náhlá tragédie zasáhla rodinu bývalého závodníka v nejpopulárnějším americkém motorsportu NASCAR. Greg Biffle společně se svou nejbližší rodinou nastoupil osudného dne do firemního tryskáče. Při přistání v letadle znenadání propukl požár. Tragédie si vyžádala sedm lidských životů.

Greg Biffle (†55) zemřel společně se svou manželkou, synem a dcerou ve čtvrtek 18. prosince. Bývalý americký závodník NASCAR nepřežil let soukromým tryskáčem do Severní Karolíny. Při přistávání letadlo náhle začalo hořet a při neštěstí zahynulo celkem sedm osob, informovalo BBC.

„Bohužel mohu potvrdit, že Greg Biffle, jeho žena Cristina, dcera Emma a syn Ryder byli v tom letadle... protože byli na cestě, aby s námi strávili odpoledne. Je mi moc líto, že toto musím sdílet,“ vyjádřil se youtuber motoristického sportu Garrett Mitchell na facebooku.  

Celou nehodu vyšetřuje policie. Letiště je od té doby uzavřeno a postupně se odklízí trosky tryskáče. Letoun Cessna C550 patřil společnosti spojené s Bifflem a příčina vzniku požáru zatím není známá.

„Tato tragédie zanechala naše rodiny se zlomeným srdcem. Greg a Cristina byli oddaní rodiče a aktivní filantropové, jejichž životy byly soustředěny kolem jejich malého syna Rydera a Gregovy dcery Emmy. Emma byla úžasná lidská bytost s laskavou duší, kterou mnoho lidí milovalo. Ryder byl aktivní, zvědavé a nekonečně radostné dítě,“ sdíleli srdceryvnou zprávu pozůstalí, informoval server Times Free Press.

Greg Biffle byl uznávanou legendou v NASCAR. Závodník motorsportu začal svou kariéru v roce 1995 a do historie se zapsal nespočtem úspěchů a vyhraných soutěží.  

Video  Létající mercedes v Rumunsku  - X.com
Video se připravuje ...
Zemřelý Greg Biffle se svou ženou při požáru letadla
Zemřelý Greg Biffle se svou ženou při požáru letadla
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle se svou ženou
Zemřelý NASCAR závodník Greg Biffle

Témata:
motorsportrodinapožárSeverní KarolínaCessnamotoristický sportNASCARGreg BiffleGarrett Mitchell
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud