Zemřel úspěšný závodník motorsportu NASCAR: V hořícím letadle byl s rodinou
Náhlá tragédie zasáhla rodinu bývalého závodníka v nejpopulárnějším americkém motorsportu NASCAR. Greg Biffle společně se svou nejbližší rodinou nastoupil osudného dne do firemního tryskáče. Při přistání v letadle znenadání propukl požár. Tragédie si vyžádala sedm lidských životů.
Greg Biffle (†55) zemřel společně se svou manželkou, synem a dcerou ve čtvrtek 18. prosince. Bývalý americký závodník NASCAR nepřežil let soukromým tryskáčem do Severní Karolíny. Při přistávání letadlo náhle začalo hořet a při neštěstí zahynulo celkem sedm osob, informovalo BBC.
„Bohužel mohu potvrdit, že Greg Biffle, jeho žena Cristina, dcera Emma a syn Ryder byli v tom letadle... protože byli na cestě, aby s námi strávili odpoledne. Je mi moc líto, že toto musím sdílet,“ vyjádřil se youtuber motoristického sportu Garrett Mitchell na facebooku.
Celou nehodu vyšetřuje policie. Letiště je od té doby uzavřeno a postupně se odklízí trosky tryskáče. Letoun Cessna C550 patřil společnosti spojené s Bifflem a příčina vzniku požáru zatím není známá.
„Tato tragédie zanechala naše rodiny se zlomeným srdcem. Greg a Cristina byli oddaní rodiče a aktivní filantropové, jejichž životy byly soustředěny kolem jejich malého syna Rydera a Gregovy dcery Emmy. Emma byla úžasná lidská bytost s laskavou duší, kterou mnoho lidí milovalo. Ryder byl aktivní, zvědavé a nekonečně radostné dítě,“ sdíleli srdceryvnou zprávu pozůstalí, informoval server Times Free Press.
Greg Biffle byl uznávanou legendou v NASCAR. Závodník motorsportu začal svou kariéru v roce 1995 a do historie se zapsal nespočtem úspěchů a vyhraných soutěží.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.