Ozbrojenci ukradli obrazy v nevyčíslitelné hodnotě! Přišli pro ně jako do samoobsluhy
Z knihovny Mária de Andradeho v São Paulu zmizelo v neděli 13 vzácných obrazů. Osm z nich mělo být od francouzského malíře Henriho Matisse. Zloději si počínali mimořádně drze. Do knihovny si získali přístup se zbraní v ruce a přišli i odešli jednoduše hlavním vchodem. S kradenými věcmi se následně promenádovali po ulicích, některé dokonce nechali ležet na zemi!
Mezi ukradenými předměty je mimo děl od Matisse i několik obrazů od brazilského malíře Candida Portinariho. Výhrůžkami střelnou zbraní se dostali přes strážného a díla nevyčíslitelné hodnoty si prostě odnesli hlavním vchodem. V záběrech z bezpečnostních kamer prochází s taškou plnou kradeného umění kolem nicnetušících kolemjdoucích.
Část pachatelů následně ujela v připraveném autě. Jeden z nich odložil lup na chodníku a utekl po svých. Po chvilce přispěchal další komplic, obrazy si rychle přebral a odběhl s nimi neznámo kam. Policistům se od té doby již podařilo únikové auto vypátrat a zatknout jednoho člověka.
Obrazy byly součástí výstavy propojující výtvarné umění a knihy. Šlo zřejmě o cílený útok, protože zloději si vybrali úplně poslední den akce. Mezi ukradenými díly jsou i tisky z Matissovy knihy Jazz z roku 1947. Podle odborníků patří k jeho nejlepším pracím. „Mají nesmírnou kulturní, historickou i uměleckou hodnotu. Jejich peněžní hodnota je však naprosto nevyčíslitelná,“ uvedla podle serveru Daily Star radnice města.
