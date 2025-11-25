Senior (†90) havaroval na Šumpersku: Vlétl do zdi!
V obci Stavenice na Šumpersku došlo v pondělí k tragické dopravní nehodě. Devadesátiletý řidič osobního auta narazil do zdi domu a upadl do bezvědomí. Záchranáři ho dlouhé minuty oživovali, ale senior zemřel během převozu do nemocnice. Spolujezdec z nehody vyvázl s lehkým zraněním. Policie prověřuje, zda roli sehrála náhlá zdravotní indispozice.
Devadesátiletý řidič v osudnou chvíli projížděl osobním autem obcí Stavenice směrem od Mohelnice. „Při jízdě začal řidič brzdit, auto se dostalo do smyku a vyjelo mimo komunikaci, kde čelně narazilo do zdi domu. Senior upadl do bezvědomí, byl resuscitován, ale při převozu do nemocnice v sanitce bohužel zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Na vozidle vznikla odhadem škoda za 50.000 korun a na domě přibližně 100.000 korun. „Okolnosti nehody a také možná náhlá zdravotní indispozice řidiče jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnila mluvčí.
Poslední tragická nehoda se stala v Olomouckém kraji minulý víkend v sobotu, kdy při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela řidička osobního vozidla. Během listopadu zemřeli na silnicích v kraji ještě další dva lidé - v polovině listopadu při střetu dodávky, osobního auta a kamionu na dálnici D35 u Křelova na Olomoucku zemřel řidič, další dva lidé utrpěli lehké zranění. Tragická byla také nehoda z 8. listopadu, kdy při nehodě dvou osobních aut u Křelova-Břuchotína zemřela patnáctiletá dívka, dalších sedm lidí bylo zraněno.
Podle dostupných údajů je devadesátiletý řidič z Šumperska, který zemřel při pondělní nehodě, letošní 23. obětí dopravních nehod v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si nehody v kraji vyžádaly 21 životů.
