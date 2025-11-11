Co stojí za vlakovými neštěstími na Slovensku? Letitý železničář má jasno!
Na Slovensku v poměrně krátké době došlo hned ke dvěma závažným vlakovým nehodám. Při té nejaktuálnější utrpělo zranění 79 lidí. Došlo k ní mezi Bratislavou a Pezinkem.Předtím se podobné neštěstí stalo v říjnu nedaleko Košic. Podle železničáře s více než 40 roky zkušeností je v obou případech příčina stejná.
Na příčiny nedávných železničních neštěstí na Slovensku si posvítil bývalý zaměstnanec československých drah a slovenské Železniční společnosti Peter Novoveský. U vlaků strávil více než 40 let svého života. „V krátkém období se na našich kolejích staly dvě závažné nehody, které měly prakticky stejnou příčinu,“ uvedl Novoveský na facebooku svůj příspěvek.
Za oběma nehodami je podle něj selhání lidského faktoru. Konkrétní příklad uvedl na nedávné srážce rychlíků u Pezinku. Vlaková stanice tam funguje bez výpravčího a provoz se řídí z Trnavy. Strojvedoucí podle jeho slov nejspíš zapomněl na polohu návěstidla, které mu zakazovalo odjezd.
„Strojvedoucí si nedával pozor a pokračoval v jízdě směrem do Bratislavy, i když mu návěstidlo ještě nedovolovalo jet dál,“ popsal. Právě v tomto kritickém okamžiku na koleji projížděl druhý rychlík, a došlo tak ke kolizi.
Druhý vlak byl vybaven moderní bezpečnostním systémem, a tak začal před srážkou automaticky brzdit, nehodě to však nezabránilo. Alespoň snížil rychlost ze 140 km/h na 70. „Polemizovat se dá o všem možném. Jen jedno je fakt. Vlak opouštějící Pezinek neměl zabudovaný bezpečnostní systém ETCS, který by nehodě možná zabránil,“ napsal. Ukončil přáním rychlého uzdravení všem zraněním kolegům i cestujícím. „Doufejme, že takové nehody se u nás už opakovat nebudou,“ uzavřel.
Ještě pomatuje páru ...