Strýc bodnul chlapečka do hlavy: Mrazivá slova sousedů o útočníkovi! Stále ho nedopadli
Ve Spišské Nové Vsi se ve čtvrtek stala tragická událost – malého chlapečka (2) bodnul do hlavy nožem jeho agresivní příbuzný. Sousedé jsou v šoku a na povrch vyplouvají znepokojující podrobnosti o útočníkovi.
Útok, který se stal v ranních hodinách 6. října, znepokojil všechny sousedy ze slovenského města Spišská Nová Ves. Mladík (22) bodnul chlapečka dvakrát přímo do hlavy a z místa činu utekl!
Dítě je ve vážném stavu v nemocnici. První rána zasáhla jeho obličej a druhá oblast s vlasy. Policie pátrá po agresorovi, který má být strýcem oběti. Sousedi ho popisují jako duševně nemocného. „Byl takový pochybný, už vůbec neměl rozum,“ řekl jeden z nich, uvedl server tvnoviny.
„Rodiče jsou starostliví, o dítě se vzorně starají, chodí s ním na preventivní prohlídky i očkování,“ vypověděla místní komunitní pracovnice. Myslí si, že rodina nebyla nikdy problémová, informoval web Nový Čas.
Policie po pachateli stále pátrá. Hledání jim značně komplikuje mlha. Používají všechny možné prostředky včetně dronů. Motiv útoku je zatím neznámý, ale je možné, že v případu hrály roli drogy.
