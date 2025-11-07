Strýc bodnul chlapečka do hlavy: Mrazivá slova sousedů o útočníkovi! Stále ho nedopadli

Policejní pátrání po útočníkovi v obci Spišská Nová Ves
Policejní pátrání po útočníkovi v obci Spišská Nová Ves
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi
Autor: nkc - 
7. listopadu 2025
09:39

Ve Spišské Nové Vsi se ve čtvrtek stala tragická událost – malého chlapečka (2) bodnul do hlavy nožem jeho agresivní příbuzný. Sousedé jsou v šoku a na povrch vyplouvají znepokojující podrobnosti o útočníkovi.

Útok, který se stal v ranních hodinách 6. října, znepokojil všechny sousedy ze slovenského města Spišská Nová Ves. Mladík (22) bodnul chlapečka dvakrát přímo do hlavy a z místa činu utekl!

Dítě je ve vážném stavu v nemocnici. První rána zasáhla jeho obličej a druhá oblast s vlasy. Policie pátrá po agresorovi, který má být strýcem oběti. Sousedi ho popisují jako duševně nemocného. „Byl takový pochybný, už vůbec neměl rozum,“ řekl jeden z nich, uvedl server tvnoviny.

„Rodiče jsou starostliví, o dítě se vzorně starají, chodí s ním na preventivní prohlídky i očkování,“ vypověděla místní komunitní pracovnice. Myslí si, že rodina nebyla nikdy problémová, informoval web Nový Čas.

Policie po pachateli stále pátrá. Hledání jim značně komplikuje mlha. Používají všechny možné prostředky včetně dronů. Motiv útoku je zatím neznámý, ale je možné, že v případu hrály roli drogy. 

Video  Útočník v Hradci Králové ubodal dvě prodavačky.  - PČR
Video se připravuje ...

Policejní pátrání po útočníkovi v obci Spišská Nová Ves
Policejní pátrání po útočníkovi v obci Spišská Nová Ves
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi
Policie vyšetřující bodnutí dítěte do hlavy v Spišské Nové Vsi

Témata:
útokpátránínásilínůžbodnutístrýcSlovenskoSpišská Nová Ves
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud