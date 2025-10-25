Velký požár v Bohušovicích na Ohří: Hoří hala se zábavní pyrotechnikou
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru skladovací haly v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku, požární poplach už zvýšili na třetí ze čtyř stupňů a povolali další jednotky. Byly potřeba další cisterny s vodou, v hale je uskladněna zábavní pyrotechnika, řekl to mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Zatím podle něj nejsou hlášeni žádní zranění. Zasahující hasiči zaznamenali i exploze, uvedl.
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří byl na operační středisko hasičů nahlášen krátce před 20:00. Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 x 20 metrů, aktuálně na místě zasahuje 13 profesionálních a dobrovolných jednotek. „Nasadili jsme tam zatím devět vodních proudů z toho dva z výškové techniky,“ dodal mluvčí hasičů.
Na místě je operační výjezd a dokumentace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, hašení bylo rozděleno na dva bojové úseky. „Byly také rozeslány informační SMS, aby lidé nevětrali a zůstali doma,“ řekl Faják. Kvůli požáru může být v okolí zhoršená kvalita ovzduší.
Při náročném zásahu hasiči spolupracují i s policií, která uzavřela zhruba 300metrový úsek přilehlé silnice třetí třídy a řídí tam dopravu.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Mimo jiné jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.
