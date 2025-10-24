Mladík (17) zavraždil prodavačky v Hradci: Vyslechl si trest!

Vrah prodavaček v Actionu u soudu. Ubodal dvě ženy, ale pohrdavě se šklebí!
Eskorta přivádí vraha prodavaček prodejny Action k soudu.
Po zadržení a obvinění byl vraždící mladík baculatější a velmi na krátko ostříhaný.
24. října 2025
24. října 2025
09:47
Autor: ČTK 
24. října 2025
09:18

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové v pátek krajský soud potrestal nyní sedmnáctiletého mladíka devítiletým vězením. Zároveň mu nařídil zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. Poškozeným musí zaplatit celkem 16 milionů korun. 

Státní zástupkyně Lucie Žabková navrhla pro obžalovaného trestní opatření při horní, desetileté hranici zvýšené trestní sazby a detenci. Trestní opatření se ukládá mladistvým zločincům.

Podle spisu jednal sám, v minulosti neměl problémy se zákonem a oběti si vybral náhodně. Mladík, kterému bylo v době spáchání činu 16 let, bezprostředně po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly negativní. Chlapec se následně k činu přiznal, u soudu nevypovídal.

Ze závěru soudních znalců vyplynulo, že oběti si sice vybral náhodně, ale roli v tom sehrála zmíněná deviace související s touhou zabíjet a být v tom úspěšný. Proto zaútočil na ženy, u kterých byla z jeho pohledu větší pravděpodobnost, že ve svém počínání uspěje. Před samotným činem podle státní zástupkyně nic nenasvědčovalo tomu, že trpí sexuální deviací a že chce zabíjet.

Podle znalců se zároveň s deviací u obžalovaného rozvíjela i smíšená porucha osobnosti, což vyloučilo uložení ochranné léčby, protože by nebyla účinná. Proto soud nařídil obžalovanému zabezpečovací detenci, kterou by měl nastoupit poté, co si odpyká trestní opatření. V závěrečné řeči před vynesením rozsudku chlapec podle státní zástupkyně řekl, že „je s tím připraven něco dělat, ale neví jak“. Jinak nevypovídal. Když předseda senátu krajského soudu Petr Mráka při odůvodnění rozhodnutí četl úryvky textů písniček, které měl obžalovaný rád, mladík se lehce pousmál. Texty obsahovaly odkazy na brutální násilí.

Krajský soud projednával případ za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného v neprůstřelné vestě vodila do jednací místnosti eskorta za přítomnosti členů vězeňské služby v kuklách a se samopaly.

Video  Vrah prodavaček Actionu u soudu  - Blesk Jitka Pecharová
Video se připravuje ...

Témata:
trestmladíkactionprodavačtrest odnětí svobodyadolescentHradec Králové
Uživatel_6202245 ( 24. října 2025 10:04 )

Jedinou účinnou liečbou je šibenica !

Uživatel_6202245 ( 24. října 2025 10:03 )

Tak sme to s tou " demokraciou " dopracovali ! Vrahovia a zlodeji majú väčšie práva ako ich obete . Súd sa mal primárne zaoberať, že smrť sa nedá ničím odčiniť a žiadna poľahčujúca okolnosť a ani premlčiaca lehota neexistuje ...

Věra Dobešová ( 24. října 2025 10:01 )

Vyšší trest už nemůže dostat?? Za dvě vraždy!!
Psychicky nemocný, nasadit léčbu!!
Kde by vzal miliony na odškodnění??

Uživatel_6202245 ( 24. října 2025 10:00 )

A podporoval Ukrajinu !

Uživatel_6202245 ( 24. října 2025 09:59 )

Vraj na Slovensku je " slabá " justícia !

