Petra (†37) pohřbila hlína ve výkopu: Zoufalá vdova po roce stále neví proč
Při výkopových pracích v Záborském u Prešova zahynul vloni v říjnu dělník. Otce tří dětí zasypala hlína a záchranáři už mu nedokázali pomoci. Jeho manželka tvrdí, že ani po roce jí nikdo nevysvětlil, proč k tragédii došlo, a stále čeká na odpovědi od policie i zaměstnavatele.
Nešťastná vdova (39) se nevzdává. Její manžel Peter H. zemřel loni 17. října při výkopových pracích v průmyslovém parku v obci Záborské u Prešova. Zasypala ho hlína, pod kterou zůstal uvězněný. Přivolaní hasiči a záchranáři dělali vše pro jeho záchranu, ale lékař po vyproštění už mohl jen konstatovat smrt.
O smrti se dozvěděla z facebooku
Stela deníku PLUS Jeden deň popsala, že od svých 17 let s manželem pracovali, aby zajistili rodinu. Ona sama dříve působila jako asistentka v mateřské škole, dnes stojí u pásu, aby rodinu uživila. Peter byl spolehlivý a pracovitý muž. Svým třem dětem se snažil dopřát klidný domov a nikdy nepobíral sociální dávky.
V osudný den prý Stela cítila zlou předtuchu – zkoušela mu volat, ale marně. Krátce poté se na sociálních sítích objevila zpráva o zasypaném dělníkovi a ona okamžitě poznala, že jde o jejího Petra.
Co se vlastně stalo?
Podle záchranářů byl výkop hluboký několik metrů a velmi úzký. Stěny se utrhly a zasypaly tři muže pracující v jámě. Dva vyvázli, Peter však zůstal uvězněný pod masou zeminy. Hasiči museli nejprve zajistit stěny, než se k němu mohli dostat.
Mužova vdova několikrát upozorňovala na to, že v jámě chybělo pažení výkopu, jež by mělo podobnému sesuvu zabránit. Oslovení svědci navíc údajně zmínili, že na pracovišti často nebyla dodržována běžná bezpečnostní opatření.
Prešovský inspektorát práce následně potvrdil, že se zabývá otázkou dodržování bezpečnostních pravidel při zemních pracích. Jeho mluvčí uvedl, že v případě prokázaného pochybení zaměstnavatele hrozí sankce.
Pochybnosti a mlčení
Policie zahájila trestní stíhání ve věci usmrcení z nedbalosti, ale zatím nikdo nebyl obviněn. Podle vdovy však úřady mlčí. „Nikdo se mi dosud neozval, ani policie, ani manželův zaměstnavatel. Něco tu není v pořádku,“ říká nešťastná Stela.
„Musela jsem pochovat manžela. A ani po roce nepřišlo žádné veřejné vyjádření vůči nám, pozůstalým – mně a mým dětem,“ dodává v slzách.
Rodina proto žádá, aby vyšetřování konečně přineslo jasné odpovědi – proč se zemina sesunula, zda byla stavba dostatečně zabezpečená a kdo ponese odpovědnost za smrt táty tří dětí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.