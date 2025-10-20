Houbaři pozor, hřibům mrazy nesvědčí: Smaženice z přemrzlých vás otráví
Houby sice stále rostou, ale sběračům hrozí nebezpečí. Pokud teploty klesají pod bod mrazu, už by si z lesa hřiby či křemenáče nosit neměli. Z přemrzlých jedlých „letních“ hub se totiž stávají jedovaté. Mykologové varují, že taková konzumace může končit otravou.
Houbaření je českou národní vášní. Kdo by odolal hřibům, bedlám či křemenáčům vlastnoručně nasbíraným v lese a poté doma chutně upraveným. Jenže hlavní houbařská sezóna končí s prvními mrazíky.
„Z jedlých hub se stávají jedovaté. Mění se struktura houby a vznikají tam různé toxiny, které způsobují otravy,“ popsala pro CNN Prima News mykoložka Alena Filípková. Přemrzlý hřib pak funguje jako zkažené maso. Ani tepelná úprava nepomůže.
Konzumentům hrozí nevolnosti, průjmy. Poznat přemrzlou houbu lze poměrně snadno. „Její struktura je hodně měkká, vodnatá, hřib prostě není tvrdý. Není v takové kondici, jako by normálně byl,“ uvedla mykoložka.
Na mráz jsou choulostivé ty druhy hub, které rostou od jara do podzimu. Pak jsou ale zimní druhy, kterým teploty pod nulou nijak nevadí. Patří mezi ně například hlíva ústřičná, pařezník pozdní, ucho Jidášovo či penízovka sametonohá.
„Když zmrznou a pak přijde obleva, tak rozmrznou a normálně dorůstají. Ten mráz snášejí velice dobře,“ vysvětlila mykoložka.
