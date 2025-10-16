Tajný porod na Rychnovsku: Matce za vraždu novorozeňat hrozí 22 let vězení!
Žena z Rychnovska obžalovaná z dvojnásobné vraždy novorozeňat dnes u Krajského soudu v Hradci Králové prohlásila vinu. Státní zástupkyně pro ni navrhla výjimečný trest 22 let vězení. Obžalovaná je ve vazbě. V době činů byla drogově závislá.
Obžalovaná dnes soudu řekla, že svého činu lituje. „Drogy udělaly, co udělaly,“ řekla. Výjimečný trest označila za příliš.
Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové je náprava obžalované ztížená. „Dospěla jsem k závěru, že jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu z důvodu spáchání dvou zvláště závažných zločinů vraždy na osobách mladších 15 let. S ohledem na osobnost obžalované se domnívám, že její resocializace je ztížená,“ řekla ČTK Faltusová.
Znalkyně z oboru psychologie ve čtvrtek soudu řekla, že s dalšími dětmi nepočítala, vztah k novorozencům si nevybudovala. „Je to nezralá, lehkovážná, nezodpovědná žena, která celoživotně spoléhá na ochranu druhých,“ řekla znalkyně. Užívání pervitinu se podle ní s tímto propojilo. Drogy obžalovaná zneužívala dlouhodobě. „Resocializace by mohla být příznivá za předpokladu abstinence a že už nikdy nebude mít další děti,“ řekla znalkyně.
Znalec z oboru psychiatrie nevyloučil možnost, že by v budoucnu mohla své jednání zopakovat. Podle něj bude záležet i na tom, jestli obžalovaná, která má trvalou poruchu osobnosti, bude dál brát drogy.
Usmrcené děti porodila nyní třicetiletá žena v rozmezí několika let v rodinném domě na Rychnovsku, kde žila s příbuznými. Těhotenství a porody tajila, obě děti byly její. Ostatky obou novorozeňat policie postupně našla v ženině bydlišti.
Případ vyšel najevo po oznámení o podezření na utajený domácí porod, které policie dostala loni 2. listopadu s tím, že rodička je ve vážném stavu v nemocnici a novorozenec by mohl být v ohrožení života. Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v domě, v němž žena bydlela.
Policisté obvinili ženu z první vraždy novorozence loni 6. listopadu. Žena podle výsledků pitvy porodila životaschopné dítě, které podle spisu po porodu usmrtila a ukryla.
O druhém nálezu policie informovala loni v prosinci. Ostatky druhého novorozence našli policisté v přístavku u domu. Obviněná se poté přiznala, že je matkou dítěte. I toto dítě bylo podle obžaloby životaschopné. Oba novorozence žena podle spisu udusila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.