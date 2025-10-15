Při nehodě na D1 zemřel politik Michal Pavlík (†38)! Zdrcená reakce strany
Ve středu brzy ráno došlo na dálnici D1 ve směru do Bratislavy k tragické nehodě. Na místě zemřel slovenský politik Michal Pavlík (†38)! Člen mimoparlamentní strany Demokrati se v dodávce srazil s náklaďákem. Politická strana napsala smutný vzkaz.
K dopravní nehodě došlo krátce před pátou hodinou ranní. „Podle dosud získaných informací došlo ke střetu nákladního motorového vozidla s dodávkou. Obě vozidla skončila mimo silnici a řidič dodávky utrpěl zranění,“ napsala na sociálních sítích slovenská policie.
Zdrcená reakce strany
Dodávku podle dostupných informací řídil již zmíněný politik Michal Pavlík. Jak okomentoval deník Plus 7 dní, s dodávkou v dresu strany Demokrati projížděl celé Slovensko, kde se osobně setkával s občany.
„Drahý Michal, táta, partner a náš kolega a kamarád. Nemůžeme uvěřit, že jsi nás dnes nad ránem navždy opustil. Prosíme všechny, kteří jste Michala znali, abyste mu věnovali laskavou vzpomínku. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedla strana v prohlášení. Michal po sobě zanechal manželku a dvě děti.
