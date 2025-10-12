Strach obchází Disneyland: Žena dostala v domě hrůzy infarkt, nepřežila!
Žena dostala infarkt uprostřed jízdy strašidelným hradem v kalifornském Disneylandu! Zaměstnanci okamžitě zavolali záchranku, přesto byla žena později v nemocnici prohlášená za mrtvou. Disneyland je po řadě podivných událostí z poslední doby pod drobnohledem.
Kalifornský Disneyland je známý svým domem hrůzy, který před Halloweenem dostal nádech příběhů Tima Burtona. Láká spoustu návštěvníků, mezi které patřila i již zesnulá žena (60). Netušila, že to bude její poslední jízda. Po hrůzostrašné projížďce zůstala sedět ve vozíku a nereagovala na instrukce personálu k výstupu.
Zaměstnanci okamžitě ženu v bezvědomí ze sedačky dostali a zjistili, že má infarkt. Dávali jí první pomoc až do příjezdu záchranářů. Později v nemocnici byla prohlášená za mrtvou.
Disneyland je už nějakou dobu pod drobnohledem. Tragická událost se totiž stala asi 14 dní potom, co jedna návštěvnice nahlásila úraz na jiné atrakci. Údajně s ní vozík tak lomcoval, že se návštěvnice opakovaně bouchala do hlavy. Nárazy na ní nechaly trvalé následky, uvedlo zpravodajství Yahoo! News.
Vyšetřovatel si nemyslí, že by za smrt ženy mohla atrakce. „Musím říct, že pokud byste si vybrali atrakci v Disneylandu, tato by byla jedna z posledních, u kterých byste očekávali, že se něco takového stane,“ vyjádřil se. „Tohle jsou atrakce pro prababičky,“ dodal. Podle něj se jedná o nešťastnou shodu událostí, uvedl deník Los Angeles Times.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.