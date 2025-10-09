Podezřelá z vraždy dítěte v Kolíně není schopná vypovídat: Sousedé jsou v šoku!
Obrovská tragédie se odehrála v úterý 7. října v Kolíně. V jednom z bytových domů tam záchranáři našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu. Policie případ šetří jako vraždu. Podezřelá z tohoto činu ale zatím nebyla schopna výslechu. Sousedé jsou z události v šoku.
Do bytu v Kolíně museli v úterý záchranné složky vstoupit násilím. Uvnitř našli mrtvé dítě a vážně zraněnou ženu. Podle informací Blesku se měla žena pokusit o sebevraždu.
O tom, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková ve středu. „Žena, která je z tohoto činu podezřelá, je v současné době v péči lékařů a z důvodu jejího zdravotního stavu není zatím schopna vypovídat a není tak možné provést potřebné procesní úkony,“ vysvětlila s tím, že u mrtvého nezletilého dítěte byla nařízena soudní pitva, která určípříčinu smrti.
Podle informací CNN Prima News je podezřelou z vraždy matka dítěte. Sousedé rodiny jsou z události v šoku. „Myslím vlastně i na tu maminku, co se jí asi muselo honit v hlavě nebo co se jí mohlo stát, že člověka dovede osud k něčemu takovému. Je mi to hrozně líto, jsem v šoku,“ popsala televizi jedna z obyvatelek.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.