Matku mrtvého dítěte v Kolíně pustili z nemocnice: Policie ji obvinila z vraždy!
Obrovská tragédie se odehrála v úterý 7. října v Kolíně. V jednom z bytových domů tam záchranáři našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu, zřejmě matku. Ta skončila v nemocnici a nebyla schopná výslechu. Ve čtvrtek však kriminalisté informovali, že žena byla propuštěna ze zdravotnického zařízení a policisté ji obvinili z vraždy.
Do bytu v Kolíně museli v úterý záchranné složky vstoupit násilím. Uvnitř našli mrtvé dítě a vážně zraněnou ženu. Podle informací Blesku se měla žena pokusit o sebevraždu.
O tom, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy, informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková ve středu. „Žena, která je z tohoto činu podezřelá, je v současné době v péči lékařů a z důvodu jejího zdravotního stavu není zatím schopna vypovídat, a není tak možné provést potřebné procesní úkony,“ vysvětlila ve středu mluvčí s tím, že u mrtvého nezletilého dítěte byla nařízena soudní pitva, která určí příčinu smrti.
Ve čtvrtek mluvčí doplnila, že žena již byla propuštěna z nemocnice a kriminalisté ji obvinili z vraždy. „Po provedení dalších procesních úkonů bude umístěna do policejní cely. Krajští kriminalisté, kteří v dané věci vedou vyšetřování, budou současně státnímu zástupci navrhovat umístění ženy do vyšetřovací vazby,“ sdělila Suchánková. Dodala, že ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Sousedé rodiny jsou z události v šoku. „Myslím vlastně i na tu maminku, co se jí asi muselo honit v hlavě nebo co se jí mohlo stát, že člověka dovede osud k něčemu takovému. Je mi to hrozně líto, jsem v šoku,“ popsala CNN Prima News jedna z obyvatelek.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.
