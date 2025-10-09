Matku mrtvého dítěte v Kolíně pustili z nemocnice: Policie ji obvinila z vraždy!

9. října 2025
9. října 2025
Obrovská tragédie se odehrála v úterý 7. října v Kolíně. V jednom z bytových domů tam záchranáři našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu, zřejmě matku. Ta skončila v nemocnici a nebyla schopná výslechu. Ve čtvrtek však kriminalisté informovali, že žena byla propuštěna ze zdravotnického zařízení a policisté ji obvinili z vraždy.

Do bytu v Kolíně museli v úterý záchranné složky vstoupit násilím. Uvnitř našli mrtvé dítě a vážně zraněnou ženu. Podle informací Blesku se měla žena pokusit o sebevraždu.

O tom, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy, informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková ve středu. „Žena, která je z tohoto činu podezřelá, je v současné době v péči lékařů a z důvodu jejího zdravotního stavu není zatím schopna vypovídat, a není tak možné provést potřebné procesní úkony,“ vysvětlila ve středu mluvčí s tím, že u mrtvého nezletilého dítěte byla nařízena soudní pitva, která určí příčinu smrti. 

Ve čtvrtek mluvčí doplnila, že žena již byla propuštěna z nemocnice a kriminalisté ji obvinili z vraždy. „Po provedení dalších procesních úkonů bude umístěna do policejní cely. Krajští kriminalisté, kteří v dané věci vedou vyšetřování, budou současně státnímu zástupci navrhovat umístění ženy do vyšetřovací vazby,“ sdělila Suchánková. Dodala, že ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. 

 Sousedé rodiny jsou z události v šoku. „Myslím vlastně i na tu maminku, co se jí asi muselo honit v hlavě nebo co se jí mohlo stát, že člověka dovede osud k něčemu takovému. Je mi to hrozně líto, jsem v šoku,“ popsala CNN Prima News jedna z obyvatelek.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.

navratih ( 9. října 2025 13:41 )

Hyeny své děti nezabíjejí. Jsou to velmi starostlivé mámy.

begonie ( 9. října 2025 13:33 )

Zabít vlastní dítě ???? Strašné, strašné, strašné ..... Chudák soudní obhájce... 👎

Levandulová … ( 9. října 2025 13:19 )

Možná byla velmi nešťastná a k takovému činu jí dohnal někdo jiný.

Uživatel_5686845 ( 9. října 2025 13:08 )

Hyena a to je slabé slovo.

