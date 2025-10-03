Záchranář Dvořák přežil děsivou nehodu: Náraz přesunul řidiče na sedadlo spolujezdce!
Známý lékař a záchranář Marek Dvořák se ocitl v situaci, kterou jinak zažívá z druhé strany. Po nárazu, jenž zdemoloval jeho vůz i auto druhého řidiče, vyvázl jen s drobnými zraněními. Náraz byl tak silný, že druhého muže přesadil na místo spolujezdce. Na sociálních sítích lékař poděkoval všem, kdo u nehody pomáhal.
Známý lékař a záchranář se ve čtvrtek 2. října večer vracel z přednášky, když došlo k vážné dopravní nehodě. „Najednou rána jak kráva, v autě vystřelily všechny airbagy, v tu chvíli absolutně nevíte, kde jste,“ popsal Dvořák v příspěvku na facebooku. Vylezl ven a šel se podívat na druhého řidiče. S překvapením však zjistil, že za volantem nikdo nesedí.
Síla nárazu byla totiž tak obrovská, že řidiče přesunula na místo spolujezdce. „Pán na sedadle spolujezdce mi ale říkal, že on je řidič a jen ho ten náraz přesadil, byla to fakt slušná je*a,“ uvedl.
K nehodě se začali okamžitě sbíhat svědci, kteří aktivně pomáhali. Na místo pak dorazili i profesionálové z řad hasičů, policie a záchranářů. „Všichni přijeli mega rychle, byli profesionální, nesoudící, féroví, úplně ultra milí a nápomocní,“ poděkoval Dvořák.
Jeho auto bylo po tvrdém střetu s dalším vozidlem zcela zničené, přesto vyvázl bez vážných zranění. Zůstaly mu jen škrábance a pohmožděniny, život mu podle jeho slov zachránily bezpečnostní prvky vozu. Druhý účastník nehody naštěstí také vyvázl bez vážnějších zranění.
Škoda na obou vozech přesáhla šest milionů korun a auta skončila na likvidaci. Dvořák nicméně zdůraznil, že podstatné je, že oba muži přežili. „Cítím obrovskou vděčnost, pokoru, respekt a vlastně hrdost, že jsem součástí takhle skvěle fungujícího systému a taky za úžasný lidi kolem sebe,“ uzavřel záchranář.
