Nezodpovědnou jízdou udělal z dětí sirotky: Muž při ujíždění narazil do auta s manželským párem

Policisté z okresu Nitra si na běžné hlídce všimli řidiče, který ve starším voze značky Mercedes výrazně překračoval rychlost. Vydali se tedy za ním a chtěli mu domluvit. Muž se však pokusil o útěk a svou nepřiměřenou rychlost ještě zvedl.

Zřejmě však nemohl tušit, že jeho zbrklý a bezohledný pokus skončí dvojitou tragédií. Pronásledující policisté byli přímými svědky děsivé nehody. „V táhlé zatáčce zpozorovali, že řidič mercedesu vjel do protisměru, kde došlo k čelní srážce s protijedoucím vozidlem,“ informovali policisté na facebooku. Pár v autě bohužel neměl sebemenší šanci. Svým zraněním oba na místě podlehli. Dechová zkouška u viníka nehody vyšla s negativním výsledkem. Následně musel být převezen do nemocnice se zlomeninou nohy.

Předčasná smrt sympatické manželské dvojice šokovala všechny, kteří je znali. „Mají dvě děti, mladší šestiletá dcera chodí teprve do školky. Bože můj, to snad není pravda!“ zareagovala podle deníku Nový čas jedna z kamarádek páru plačtivě. Lituje i jejich staršího syna, kterému je šestnáct let. „Ludmilka byla taková křehká duše, učila výtvarku na základní umělecké škole. Byl to skvělý pár, moc se milovali. Taková idylická rodinka,“ doplnila kamarádka smutně.