Nepříčetný pitbull roztrhal cyklistku: Museli jí amputovat všechny končetiny!
Byla se projet na kole se svým přítelem, ale výlet dopadl tragicky. Američanka Janella Scottová (34) skončila hospitalizovaná v nemocnici s amputací obou nohou i rukou potom, co ji brutálně napadl agresivní pitbull. Jeho majitel byl tou dobou ve vězení.
Janella Scottová byla v úterý 9. září se svým přítelem na projížďce na kole v Oklahomě, když z lesa vyběhl nepříčetný pitbull. Z kola ji stáhl a začal cupovat její tělo. Přítel se na psa vrhnul a nakonec ho v sebeobraně zastřelil. V okolí se pohyboval ještě jeden pes, ten se ale útoku neúčastnil.
Oba psi patřili muži, který tou dobou seděl ve vězení. Ten je svěřil svému známému. Přívěs, ve kterém měl kamarád s pitbully přebývat, někdo ten den údajně vykradl a z toho důvodu nejspíš mohla zvířata utéct. Když na místo dorazila policie, Janella ležela v krvi. „Její pravá ruka byla roztrhaná na kost a visela jen na šlachách,“ popsala stav její matka podle New York Post. Záchranáři ji okamžitě převezli do nemocnice.
Janella nejdřív doufala, že přijde pouze o pravou ruku, jelikož je levák. Měla ale tak vážná zranění, že jí museli amputovat pravou a pak i levou ruku, následně i obě nohy. „Každý den se musí vracet na operační sál. Zajímalo by mě, kolik toho člověk snese,“ zoufala její matka.
Zraněná žena je stále v nemocnici. Rodina na její léčbu vytvořila dobročinnou sbírka na GoFundMe. V té už přispěvatelé nashromáždili přes 30 tisíc dolarů (620 tisíc Kč). Janellina matka i syn trpělivě čekají, až se zotaví, a každý den ji navštěvují v nemocnici. Doufají, že bude mít dostatek svalstva, aby mohla nosit protézy.
