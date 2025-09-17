Hlavní podezřelý v případu Maddie je na svobodě! Žalobce se obává Christian B. uteče za hranice
Policie propustila hlavního podezřelého v případu zmizení britské dívenky Maddie McCannové. Ta se ztratila z hotelového pokoje v Portugalsku v roce 2007. Christian B. si v německé věznici odpykával sedmiletý trest za nesouvisející sexuální trestný čin.
Christianu B. dnes skončil trest za znásilnění 72leté seniorky v Portugalsku. Už dříve byl odsouzen také za sexuální zneužívání dětí. Loni v říjnu ho německý soud zprostil obžaloby ze tří znásilnění a dvou sexuálních zneužití.
Tehdy 43letý Němec byl v roce 2020 formálně identifikován jako podezřelý v případu zmizení tříleté dívky, která byla v Portugalsku na dovolené s rodiči.
Žalobce v případu se podel médií obává, že Christian B. při první příležitosti zmizí za hranice. Německý magazín Der Spiegel napsal, že Christianu B. byl odňat cestovní pas a bude nadále pod elektronickým dozorem. Své nahlášené místo pobytu nebude smět opustit bez svolení. „Je to pokus státních zástupců udržet ho v jakési vyšetřovací vazbě, kde k němu mají neustálý přístup,“ citoval Der Spiegel právníka Philippa Marquorta.
Maddie McCannová zmizela z apartmánu ve městě Praia da Luz, když rodiče večeřeli s přáteli v nedaleké restauraci. Další osud dívky, jejíž zmizení se dostalo i na přední stránky světových médií, zůstává záhadou. Tělo nebylo nalezeno.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.